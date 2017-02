PlanetSolar, la barca solare compie la traversata atlantica in 22 giorni

0

Realizzare una barca che possa attraversare l’oceano Atlantico senza emettere nemmeno un grammo di CO2 è già un miracolo della tecnica. Ma realizzarne una che si auto-alimenta grazie all’energia solare è davvero qualcosa di eccezionale. Ce ne eravamo già occupati in passato di PlanetSolar, la barca solare realizzata nel 2010 che finora è servita soltanto per realizzare esperimenti che in futuro avrebbero portato l’umanità a realizzare natanti simili. Oggi arriva la notizia del nuovo record ottenuto dal suo team, ed un riconoscimento particolare.

Il record a dir la verità ha poco di competitivo. Si tratta infatti della più veloce traversata atlantica su una nave solare. Soltanto PlanetSolar finora era riuscita a realizzare questa impresa, e quindi ha battuto se stessa. Ma averci messo solo 22 giorni per fare oltre cinquemila chilometri nel percorso da Las Palmas (in Spagna) fino a St. Martin (Antille francesi) è comunque un ottimo risultato. L’ultima volta ci aveva impiegato 26 giorni.

Il riconoscimento invece è qualcosa di più importante, almeno moralmente. Si tratta dell’autorizzazione ad entrare in alcune aree marine con particolari correnti per effettuare delle rilevazioni scientifiche. Questo è stato possibile in quanto l’imbarcazione, essendo alimentata dal sole, non emette nemmeno un grammo di inquinamento che potrebbe andare ad intaccare il delicato ecosistema marino, rendendola così ideale per attraversare alcuni punti molto delicati.

A dir la verità non è la prima impresa compiuta da PlanetSolar. Oltre al precedente record infatti, appena un anno fa l’imbarcazione svizzera riuscì per la prima volta nella storia a circumnavigare l’intero pianeta alimentata solo dall’energia solare, e quindi senza emettere nemmeno un microgrammo di CO2. Prima di lei solo le imbarcazioni a vela di qualche secolo fa erano riuscite ad ottenere lo stesso risultato. Il prossimo appuntamento è per il mese prossimo quando inizierà il progetto PlanetSolar Deepwater per effettuare rilevazioni scientifiche da Miami a Reykjavik, passando per New York e Bergen (Norvegia).

