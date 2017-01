Sapone fatto in casa con ingredienti naturali e km zero, al via il concorso di LaSaponaria

0

Fare il sapone in casa, magari frugando tra vecchie carte delle nostre nonne scoviamo una ricetta speciale o la ricordiamo perché ce l’hanno raccontata o ancora ci cimentiamo con nuove ricette fai-da-te lasciando spazio a profumazioni e composizioni sempre nuove. Ebbene, che abbiate già in mano le formulazioni esatte o che vogliate sperimentare e mettervi alla prova, l’occasione giusta può essere il simpatico concorso bandito da LaSaponaria, un laboratorio di saponi e cosmetici rigorosamente naturali che intende promuovere l’arte di fare il sapone in casa, risparmiando sulla plastica e sul packaging oltre che divertendosi ovviamente e facendo un enorme favore alla propria pelle, libera da sostanze poco note, non naturali e aggressive.

Come ci spiegano gli stessi promotori dell’iniziativa, Luigi Panaroni e Lucia Genangeli:

Fare il sapone in casa permette di scegliere solo gli ingredienti più naturali per la pelle, è un modo per riappropriarsi di gesti e saperi antichi. Fare il sapone è divertente, rilassante e creativo. Ed è anche un passo concreto verso un mondo più pulito, un modo per risparmiare plastica, trasporti e per essere un po’ più liberi dal “consumismo”, scoprendo il piacere di “saper fare” attraverso l’autoproduzione dei beni primari.

I due artigiani/artisti del sapone fatto in casa vi invitano pertanto a liberare il saponiere che è in voi, condividendo la vostra ricetta speciale con gli altri, corredata di foto, a patto ovviamente che sia autoprodotta e che utilizzi esclusivamente ingredienti naturali. Saponi e buoi dei paesi tuoi è il filo conduttore del contest che punta a valorizzare antiche tradizioni locali ed i concetti di km zero e tipicità delle ricette.

La votazione delle ricette migliori avverrà online sul sito www.lasaponaria.it per il premio popolare, altro premio sarà provare per credere in cui a votare saranno esperti produttori di saponi naturali. Per entrambi i premi al terzo posto andranno 50 euro, al secondo classificato 100 ed al primo 150 euro. Chiunque invierà le ricette avrà inoltre un buono sconto di dieci euro per acquistare le materie prime necessarie all’autoproduzione. Per saperne di più consultate il bando completo sul sito www.lasaponaria.it. C’è tempo fino al 25 novembre per partecipare, in bocca al lupo a tutti!