Expo2015 e Wwf Day, sostenibilità e consapevolezza per un Pianeta più sicuro

Il Wwf Day ha trovato posto a Expo2015, con una giornata interamente dedicata all’importanza della sostenibilità e della consapevolezza per assicurarsi un Pianeta più sicuro: e così ecco che esperti del settore hanno cercato di sensibilizzare tutti sulla importanza di una vita a impatto zero sul pianeta per garantirsi un degno futuro.

Non poteva mancare il Wwf Day ad Expo2015, in una cornice in cui, fin dall’inizio, si sono puntati i riflettori sulla importanza di vivere una vita nel pieno rispetto dell’ambiente. Nutrire il pianeta è lo slogan che ha tenuto compagnia in tutti questi mesi a coloro che hanno deciso di visitare l’Esposizione Universale che da maggio sta allietando la città di Milano.

L’evento è stato aperto da Gianfranco Bologna che è intervenuto sul tema Da Expo a Parigi, l’impegno del Wwf su cibo, seafood e clima: Agire in modo sostenibile è una scelta che sta a noi fare, ha detto puntando i riflettori sulla ecosostenibilità e sul valore di tecnologie che rispettino l’ambiente circostante facendo vivere l’uomo nel pieno rispetto della Natura. Ha aggiunto Gianfranco Bologna:

Promuovere agroecologia e pesca sostenibile, tutelare e rigenerare il capitale naturale e dagli un valore nella programmazione economica e nel rafforzamento della resilienza delle nostre comunità, ridurre il consumo di carne diversificando le fonti alimentari senza incrementare la superficie agricola ma eliminando gli sprechi sono le azioni concrete che dobbiamo assumere per garantire un futuro ai sistemi alimentari

Tanti spunti dalla giornata dedicata a Wwf, utili da mettere in pratica per una vita più rispettosa dell’ambiente.

Photo Credits | sito ufficiale Expo2015