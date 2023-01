Enel per l’Italia: viaggio nell’Economia Circolare

0

Innovazione, digitalizzazione e governance per una sostenibilità ambientale ma anche sociale ed economica

Le iniziative e i progetti della prima utility energetica italiana sono contenute nel documento “Viaggio nell’Economia Circolare del Gruppo Enel: Strategia, progetti e risultati”, da dicembre 2022 disponibile online.

Partendo dai 5 pilastri dell’economia circolare e su quali si basano tutte le attività del Gruppo, il documento si articola in tre ambiti:

nuovi modelli di business , basati sui principi dell’economia circolare; materie prime , come previsione di fabbisogni e impatti nonché sviluppo di soluzioni innovative; città , sullo sviluppo di nuovi progetti di collaborazione,

e quattro di governance e digitalizzazione, volte all’implementazione di un modello che:

protegga l’ambiente, riducendo le emissioni e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali;

favorisca l’impiego di risorse rinnovabili;

contribuisca al miglioramento della qualità di vita delle persone;

sia competitivo anche economicamente, grazie al ridisegno della catena del valore.

“Abbiamo voluto raccontare in modo semplice e chiaro le sfide, gli obiettivi raggiunti e le potenzialità che caratterizzano la transizione circolare del Gruppo Enel”, ha commentato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Enel. “L’economia circolare rappresenta un elemento-chiave per la competitività di un’azienda, in quanto consente non solo di affrancarsi dal consumo di nuove risorse non rinnovabili, ma anche di valorizzare al meglio asset e beni esistenti, consentendone l’eventuale riutilizzo in ottica sostenibile. L’approccio di Enel alla circolarità è pienamente integrato con i nostri obiettivi di decarbonizzazione e si traduce in azioni concrete lungo tutta la catena del valore, dalle fasi iniziali di design e approvvigionamento fino alla gestione del fine vita e il recupero delle materie prime”.

Il documento integrale è consultabile qui.

Presente in 30 Paesi nel mondo con una capacità totale di circa 93 GW, Enel è infatti il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo, che fornisce energia a oltre 70 milioni di case e aziende, è leader mondiale in demand response e la più grande utility europea per EBITDA ordinario – attraverso:

Enel Grids , la business line globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione elettrica a livello mondiale, che fornisce energia attraverso una rete di circa 2,3 milioni di chilometri a circa 76 milioni di utenti finali.

Enel Green Power , che all’interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di oltre 56 GW con un mix di impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania.

Enel X Global Retail , la business line globale di Enel per i servizi energetici avanzati, che ha una capacità totale di circa 8,2 GW di demand response gestiti a livello globale e 65 MW di capacità di accumulo behind-the-meter .

Enel X Way , la nuova società del Gruppo interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce circa 430mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici in tutto il mondo – sia direttamente, sia attraverso accordi di interoperabilità.

Il documento porta inoltre degli esempi concreti di tecnologie e progetti avviati, sempre all’insegna dell’innovazione. Come la trasformazione della fabbrica catanese di moduli fotovoltaici 3Sun in Gigafactory – per la quale Enel ha firmato un accordo di finanziamento con la Commissione europea, anche valutando la possibilità di introdurre materiali riciclati nel processo produttivo. Oppure, come la ricerca di soluzioni industriali di riciclo delle batterie dei veicoli elettrici – lanciata in Italia nell’ambito dell’Important Project of Common European Interest (IPCEI).