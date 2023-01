Energia: elettrificazione e futuro con il concorso Enel PlayEnergy

0

Nella terza edizione 2022/2023, protagoniste la Generazione Z e la gamification

Gioco e fantascienza per avvicinare i ragazzi a un uso più consapevole e responsabile dell’energia: questa la scelta di Enel per l’edizione 2022/2023 di “PlayEnergy – Champions of the Future”, il progetto sviluppato in collaborazione con Campus Party. E che, dopo la sostenibilità urbana e l’economia circolare, affronta l’elettrificazione come tema strategico dell’indipendenza energetica. Nella modalità più congeniale alla Generazione Z: quella del gaming.

“La Generazione Z manifesta un grande interesse per i temi della sostenibilità, la prontezza ad agire in prima persona per dare il proprio contributo e anche una grande fiducia nel nostro brand, confermata dalle tante adesioni che abbiamo avuto in questi anni. Il tema di questa edizione – l’elettrificazione da fonti rinnovabili -, tema-chiave per la transizione energetica e per il nostro Gruppo, è abbastanza nuovo per i ragazzi. E questa è una grande opportunità e una grande sfida, perché siamo i primi a parlare con loro di un argomento importante, attuale e del futuro del nostro Pianeta”.(Silvia Fellegara – Responsabile Global Advertising, Brand Engagement and Content Management Enel)

Rivolto a studenti tra i 14-20 anni, italiani e di altri 6 Paesi, il concorso aperto fino al 5 marzo 2023 prevede due classifiche parziali e una finale, con rispettive premiazioni degli studenti partecipanti ma anche dei loro insegnanti-Tutor:

Sei i temi inerenti all’elettrificazione: impronta energetica; emissioni zero; vantaggi dell’elettrificazione; fonti rinnovabili; reti elettriche e mobilità elettrica. Una volta scelto il proprio avatar, quattro i livelli da raggiungere – Curious , Expert , Enabler e Champion – secondo altrettanti focus di complessità crescente:

Cos’è l’elettrificazione

L’elettrificazione nella vita quotidiana

L’elettrificazione nella tua comunità

Il futuro che vuoi: responsabilità e autonomia.

Ventiquattro, invece, le missioni da compiere, divise in Side Quest (che possono prevedere il coinvolgimento dei Tutor ) e Main Quest , più impegnative e da affrontare creando dei gruppi.

Durante l’intero percorso, la piattaforma fornisce gli strumenti necessari ad acquisire conoscenze, creare contenuti e scambiarsi informazioni e idee.

I premi – da 1000, 750 o 500 euro in buoni-regalo da spendere in acquisti online – sono destinati agli studenti classificati tra i primi 9 stagionali, ai Tutor dei partecipanti arrivati primi nelle due stagioni e nella finale e, beninteso, ai vincitori assoluti. Da decretare attraverso un hackaton questo aprile, durante l’evento digitale “Campus Party Spotlight”.

Le prime due edizioni hanno raggiunto 20 milioni di giovani in tutto il mondo, che hanno commentato e condiviso sui social media, più di 15mila partecipanti al concorso e oltre 130mila visitatori da 92 Paesi alla premiazione finale online. Un risultato ottenuto anche grazie alla partecipazione delle scuole, alle classi e ai docenti che – con il PlayEnergy firmato Enel – si sono avvicinate ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare.

Campus Party, partner di Enel in questa bellissima iniziativa, è la maggiore esperienza internazionale in termini di creatività e innovazione. Che permette la collaborazione tra studenti, Università, aziende e Istituzioni nella costruzione di un mondo sempre più equo e sostenibile.