Turismo sostenibile: 5 consigli per viaggiare rispettando l’ambiente

0

Per un turismo più sostenibile, questi sono i 5 migliori consigli che dovete seguire quest’estate.

1 Scegliere mezzi di trasporto poco (o per nulla) inquinanti

Il primo consiglio per un turismo più sostenibile è fare attenzione ai mezzi di trasporto che usate. Ove possibile evitate di prendere un volo aereo che comporta un’enorme quantità di emissioni di CO2 dannosa per l’ambiente. Il treno è una buona soluzione da prendere in considerazione ma il meglio sarebbe scegliere dei sistemi che non producono alcun tipo di inquinamento.

Per esempio, si tratta di spostarsi in bicicletta o addirittura a piedi. In particolare questi ultimi due sistemi stanno scoprendo una nuova primavera, motivo per cui si sente parlare sempre più spesso di turismo lento, permettendovi anche di assaporare di più il viaggio, il paesaggio, i colori e i profumi. Per viaggiare in lungo e in largo, vi sarà utile un corso di inglese online che migliora la conoscenza della lingua per comunicare con tutti in ogni parte del mondo.

2 Preferite alloggi ecosostenibili

Forse non tutti si rendono conto che ci sono alloggi più sostenibili e rispettosi dell’ambiente rispetto ad altri. I grandi alberghi sono spesso una macchina che produce rifiuti e altri inquinanti per l’ambiente. Quando alloggiate in albergo, ci sono comunque piccole accortezze che possono fare la differenza come non mettere a lavare gli asciugamani tutti i giorni, tenere le luci spente e non impostare una temperatura troppo bassa sul condizionatore o, addirittura, non utilizzarlo affatto.

Lo stesso discorso si può fare per i grandi villaggi turistici e resort. Invece, un appartamento privato o il campeggio sono sicuramente soluzioni migliori. Ancor meglio se viaggiate con un camper o un van camperizzato elettrico allestito anche per trascorrere la notte al suo interno.

3 Non lasciate traccia del vostro passaggio

Per essere dei viaggiatori responsabili, non dovete lasciare traccia del vostro passaggio. Questo significa ripulire i luoghi che avete visitato dalla spazzatura e immondizia che avete prodotto ma anche non alterare l’ambiente naturale. Ovviamente, lasciare confezioni degli alimenti in giro non è tollerabile tanto quanto sottrarre sassolini e sabbia dalla spiaggia affinché rimanga inalterata e chiunque in futuro possa ammirare la sua bellezza.

4 Sostenete le economie locali

Durante i vostri viaggi, ricordate sempre di sostenere l’economia locale evitando quindi l’acquisto di prodotti delle grandi multinazionali. Sono invece da preferire i piccoli produttori locali nonché ristoranti e pub frequentati dalle popolazioni del posto piuttosto che quelli più turistici dove spesso in menù ci sono prodotti congelati provenienti da lontano perciò poco sostenibili. Se invece fate delle scelte più attente e consapevoli verso l’ambiente, avete anche l’occasione di conoscere in maniera più approfondita il luogo che visitate, le sue tradizioni, gli usi e costumi, la cultura e la gastronomia.

5 Evitate prodotti usa e getta

Proprio come quando siete a casa, anche in vacanza dovete evitare l’uso di prodotti usa e getta in plastica che costituiscono un problema ambientale. Scegliete invece prodotti sfusi, usate una borraccia e una borsa di stoffa per i vostri acquisti quotidiani. Infine, preferite delle creme solari che non danneggino l’ecosistema marino.