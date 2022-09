I migliori consigli per risparmiare in casa

0

Siamo in un periodo storico particolarmente delicato e, oggi più che mai, moltissime famiglie stringono la cinghia per necessità. Altre persone, invece, preferiscono concentrarsi e studiare i propri consumi per ottimizzarli e ricevere bollette più leggere, in modo da avere più denaro da risparmiare o da dedicare allo svago e alla vita privata.

Insomma, sono diversi i motivi che spingono le persone verso il contenimento dei costi e, proprio per questo motivo, cercano modi efficaci per poter risparmiare senza dover scendere a compromessi con la vita sociale o il comfort domestico. Possiamo, sicuramente, affermare che, in diversi casi, si tratti soltanto di aumentare la consapevolezza, ridurre l’impatto ambientale e consumare meno.

Risparmiare in casa significa spendere meno, alleggerire le bollette e, di fatto, esercitare anche un minor impatto sull’ambiente. Nelle prossime righe, vogliamo proporvi alcuni consigli utili per poterlo fare, che riguardano l’utilizzo consapevole delle risorse energetiche coinvolte nella messa in opera di elettrodomestici e altre componenti domestiche.

Luce e gas

L’attuale crisi energetica ha immediatamente impattato sui costi domestici di luce e gas. Uno dei fattori che, del resto, pesa maggiormente sulle famiglie italiane in termini di costi di gestione è proprio la componente energetica. Le bollette continuano a crescere, quindi gli italiani si vedono costretti a trovare dei modi utili per risparmiare in questo senso. Per ridurre i costi è possibile. Sul fronte illuminazione, sfruttare la luce naturale al massimo e adottare lampadine a LED a basso consumo energetico. Inoltre, è consigliabile non lasciare gli elettrodomestici in stand-by. In generale, comunque, si può intervenire su questi cost attraverso una scelta adeguata del provider energetico. Consigliamo, per questo, di dare un’occhiata sul sito ComparaSemplice per fare un confronto tariffe luce e gas.

Pulizia

Un’altra spesa molto importante per le persone è quella relativa ai prodotti detergenti. Sarebbe, in vero, possibile fare economia anche sull’igiene personale, sostituendo i saponi chimici con prodotti organici e completamente naturali. Ciò nonostante, questa potrebbe rivelarsi una pratica abbastanza scomoda per alcuni. Per questo motivo, ci concentreremo sulla pulizia degli ambienti che, in ogni caso, può essere attuata anche con ingredienti come l’aceto, dall’azione antibatterica e sgrassante, il bicarbonato, che è in grado di smacchiare e eliminare gli odori, l’acido citrico ideale per lavare gli indumenti ed il limone, ottimo per l’igienizzazione del bagno e per rimuovere la polvere.

Riscaldamento

Nei mesi freddi, gli impianti di riscaldamento rappresentano una delle spese di consumo annuali più elevate nelle case. Per abbassare i costi è possibile ridurre la temperatura del termostato di un paio di gradi, abbassando anche le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Scendere da 18 a 20 gradi può già essere un passo in avanti. Sarebbe, inoltre, il caso di dotarsi di un timer che regoli il riscaldamento della casa, soprattutto da remoto. Installando caldaie a condensazione dotate di pompe di calore sarà, inoltre, possibile abbattere ulteriormente i costi.

Condizionatori

All’altro lato della stessa medaglia troviamo, ovviamente, i condizionatori. Se in inverno, infatti, una delle spese più ingenti in ambito domestico sono i sopracitati riscaldamenti, d’estate subentra il condizionatore. Anche in questo caso, comunque, ci sono delle linee guida pratiche da poter seguire per ridurre l’impatto degli impianti sui consumi finali familiari. Scendere sotti i 21 gradi, ad esempio, comporta un incremento sostanziale delle necessità energetiche e, di conseguenza, un aumento dei costi in bolletta.

Quando l’afa non è eccessiva, inoltre, si può pensare di mettere il condizionatore da parte ed utilizzare un ventilatore di ultima generazione: una soluzione economica e dai consumi di molto minori rispetto ai condizionatori. Infine, è consigliabile favorire un circolo d’aria naturale, specie alla sera.