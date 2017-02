Ambiente, balene e tartarughe all’acquario di Genova

0

L’acquario di Genova, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, mostra in anteprima esclusiva da oggi i video degli interventi di salvataggio e di rilascio in mare di balene, tartarughe e altre specie marine protette e salvate dalla Capitaneria. Per mostrare ai curiosi, adulti e bambini, i video è stata creata una postazione video speciale, la “Guardia Costiera” nella sala delle Aree marine protette. A presiedere l’inaugurazione sono stati il comandante della Capitaneria di Porto della città ligure, l’ammiraglio Felicio Angrisano; il presidente della Provincia di Genova, Alessandro Repetto; e il presidente di Costa Edutainment, Giuseppe Costa.

I video girati dalla Capitaneria di Porto di Genova sono un valido strumento per informare i cittadini e gli studiosi su come le nostre azioni, seppur involontarie in alcuni casi, possano essere dannose per l’ambiente e per le specie marine: un piccolo sacchetto di plastica dimenticato sulla spiaggia può significare la morte per soffocamento per una tartaruga Caretta caretta; reti da pesca gettate a largo di Capo Palinuro per la pesca di alcune specie ittiche, possono impigliare capodogli e piccole balene. Gli interventi della Capitaneria di Porto di Genova mostrati nella postazione video dell’Acquario riguardano anche bonifiche e riqualificazioni di aree di costa fortemente inquinate. Questi sono solo alcuni degli esempi, e dei video, mostrati dalla Capitaneria di Porto realizzati in collaborazione con il Centro Atene per la salvaguardia e la tutela degli animali marini dall’inquinamento e dalle azioni dell’uomo e con il contributo della Provincia di Genova. Come spiega l’ammiraglio Angrisano

La nuova postazione video Guardia Costiera costituisce impegno e stimolo, testimonia volontà e capacità, garantisce ed assicura unità d’intenti e di indirizzo tra il comparto pubblico e privato, legati, per legge, per scelta o convinzione a conservare e migliorare un patrimonio di ricchezza, bellezza, vivibilità.

[Fonte: Ansa]

[Foto: Acquario di Genova]