Borse Origine, 4 modelli cruelty free ispirati a grandi atlete vegan

Il brand Origine propone quattro nuove borse per la primavera e l'estate ispirate a grandi sportive vegan. Per la produzione materiali innovativi e cruelty free.

Origine è un giovane brand della moda italiana specializzato nella produzione di borse che ha voluto caratterizzare le proprie creazioni con un approccio cruelty free. Secondo un sempre più apprezzato modello di moda etica e green, Origine produce le proprie borse senza ricorrere a materiali di origine animale. Una occasione per abbinare quindi la tradizione artigianale della moda italiana con l’impiego di materiali innovativi, ecologici e sostenibili.



La nuova collezione cruelty free di Origine

Nato nel 2015, il brand Origine abbina creatività e stile italiani con un approccio innovativo all’uso dei materiali. Costruito su un modello cruelty free, il marchio non usa materiali di origine animale come lana, seta o pelle ed impiega al loro posto materiali come poliuretano, poliestere, poliammide, viscosa e cotone. I prodotti che nascono da questa filosofia si rivolgono a chi cerca la cura e la qualità della tradizione italiana ed allo stesso tempo vuole orientare le proprie preferenze verso prodotti etici e sostenibili. Tra gli elementi di innovazione del marchio si evidenziano le così dette ‘non pelli’, materiali ottenuti tramite schiume poliuretaniche prodotte in Italia ed altamente eco-compatibili.

Per la nuova collezione Spring/Summer 2016, Origine ha presentato quattro nuove borse ispirate ad altrettante grandi atlete che hanno scelto uno stile di vita vegan:

La borsa Fiona (in foto) trae ispirazione dall’atleta britannica Fiona Oakes campionessa di maratona e vegana fin dall’adolescenza. La borsa è un modello ‘tote’ molto capiente e dotata di doppio manico e tracolla. L’esterno è un patchwork di colori e materiali diversi per uno stile casual e funzionale. La borsa è anche dotata di zip e di due tasche interne.

La borsa Meagan è ispirata alla pattinatrice canadese Meagan Duhamel vincitrice di una medaglia d'argento alle olimpiadi di Sochi 2014 e vegana dal 2008. La borsa è un modello a secchiello con la superficie principale ad intreccio color sabbia che contrasta con i bordi di colore bianco e la minuteria di colore oro.

Ad ispirare il modello modello Serena è invece la tennista statunitense Serena Williams. Serena è una borsa a tracolla dominata dal bianco a contrasto con la minuteria colore oro.

La borsa Venus infine è ispirata a Venus Williams sorella di Serena e come lei indiscussa campionessa di tennis. Si tratta di una borsa a mano con superficie bianca a contrasto con la minuteria in color oro.

Il progetto Animal Free Fashion della LAV

La sensibilità dei consumatori verso una moda sostenibile, che adotti scelte etiche rispettose dell’ambiente e degli animali, è crescente. Origine partecipa al progetto Animal Free Fashion della LAV (Lega Anti Vivisezione) che si batte per la sostituzione nel settore della moda di tutti i materiali di origine animale con altri di origine vegetale o artificiale. L’iniziativa di dimensione internazionale ha lo scopo di aiutare i consumatori nella scelta di capi di abbigliamento ‘100% animal friendly’, realizzato quindi senza arrecare nessun tipo di sofferenza agli animali.

Animal Free Fashion ha inoltre l’obiettivo di sostenere e valorizzare quelle aziende che si impegnano ad adottare modelli produttivi cruelty free sostituendo nella produzione tutti i materiali di origine animale. Il programma rivolto alle aziende prevede quattro step progressivamente più stringenti nella direzione di una moda etica e sostenibile:

Primo step (V): Richiede l’impegno a sostituire le pellicce animali.

Secondo step (VV): oltre a quanto previsto da primo step, richiese la sostituzione delle piume.

Terzo step (VVV): Oltre a quanto previsto dal secondo step, richiede la sostituzione della pelle e della seta.

Quarto step (VVV+): oltre alle previsione del terzo step, richiede la sostituzione della lana.

Lo sviluppo dei tessuti vegetali e la creazione di nuove fibre artificiali offrono aggi al settore della moda una grande varietà di tessuti e materiali dalle caratteristiche tecniche estremamente differenziate. Una straordinaria possibilità di scelta che rende sempre meno necessario il ricorso a materiali di origine animale. Il progetto Animal Free Fashion della LAV nasce proprio da questa visione cruelty free che risparmia agli animali inutili sofferenza.

Per tutti i cinque materiali che concorrono al modello di certificazione di Animal Free Fashion (pellicce, piume, pelle, seta e lana) esistono già da tempo fibre, tessuti e materiali alternativi di origine naturale o sintetica in grado di offrire prestazioni e caratteristiche analoghe o persino superiori. Molti di questi prodotti sono inoltre sviluppati per essere ecocompatibili sia nella nella fase di produzione che in quella di utilizzo corrente.

Secondo i dati del sito animalfree.info, per la sola produzione di pellicce ogni anno vengono coinvolti 70 milioni di animali allevati ed 10 milioni di animali catturati. Visoni, volpi, cani-procione, cincillà, coyote, procioni e conigli sono alcune tra le specie più impiegate nella produzione di pellicce utilizzando metodi spesso di estrema crudeltà. Persino un materiale come l’avorio che gran parte dei paesi del mondo ha messo al bando è stato talvolta utilizzato per la produzione di bottoni, fibbie ed accessori. In questo contesto obiettivo del progetto Animal Free Fashion è far convergere la sensibilità dei consumatori con l’impegno dei produttori e l’innovazione dell’industria dei materiali per costruire un nuovo paradigma nel mondo della moda.

Photo Credits | Origine, originemadeinitaly.it