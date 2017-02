Risparmia energia con i personaggi Disney, con Trilly la campagna verde USA mette le ali

0

Proiettati verso l’isola che non c’é, in un volo fatato, sulle ali di Tinker Bell, Campanellino, meglio conosciuta come Trilly, perché la fantasia, si sa, almeno quella, è emissioni zero: un posto dove le luci si spengono sempre quando si esce da una stanza, le porte d’inverno sono ben chiuse per evitare la fuoriuscita di calore, la temperatura in casa è calda ma non bollente.

E’ l’idea della nuova campagna per il risparmio energetico lanciata dallo US Department of Energy (DOE), il Dipartimento dell’Energia americano, in collaborazione con l’Advertising Council, e che mira a coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie negli sforzi per diminuire l’impatto ambientale ed i consumi domestici.

Il consumo energetico è in aumento in tutto il mondo. Nel 2030, la domanda globale di energia dovrebbe aumentare del 50 per cento rispetto ai livelli del 2005, con la richiesta di energia elettrica che solo negli Stati Uniti farà registrare, stando alle previsioni, un picco del 29 per cento. E proprio le famiglie possono contribuire a ridurre la domanda, utilizzando meno energia e sfruttando in maniera sempre più efficiente le risorse energetiche a disposizione.

Grazie ad una partnership con Walt Disney Studios, il nuovo PSA, Public Service Announcements, è studiato per ispirare una maggiore attenzione ambientale nei giovanissimi. Sul sito messo a disposizione dal dipartimento dell’Energia, i bambini, target 8-10 anni d’età, possono trovare giochi, quiz, informazioni e suggerimenti semplici, divertenti in materia di energia, riduzione dei consumi, e conoscere in forma animata e colorata i nuovi progressi tecnologici per ridurre l’impatto ambientale, informando poi i genitori con il fine ultimo della campagna di comunicazione ambientale che mira ad un passaparola. Dai più piccoli il messaggio deve raggiungere gli adulti, i grandi con il potere decisionale per orientare gli acquisti e ridurre i consumi nell’ottica di una maggiore efficienza energetica e riqualificazione delle abitazioni. Sul sito non manca una sezione dedicata ad insegnanti e genitori con spunti ed informazioni sulle energie rinnovabili e su tutto quanto concerne l’educazione ambientale delle nuove generazioni.

Oltre al portale, i consigli animati verranno proiettati anche sul piccolo schermo, con una serie di spot televisivi: protagonista il risparmio energetico rivisitato dai principali protagonisti del mondo Disney.

