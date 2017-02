Fotografie delle viscere della Terra, la magica esperienza di due appassionati di speleologia

0

Chi di voi non ha mai immaginato di vivere un’avventura nelle viscere della Terra, dopo aver letto il romanzo di Jules Verne? Oppure è rimasto incollato davanti al televisore durante il film Viaggio al centro della Terra? E ha comprato i biglietti mesi in anticipo per l’uscita al cinema del remake del film del 1959 in 3D, lo scorso anno?

Ebbene tutti gli appassionati di fantascienza e i curiosi che vorrebbero esplorare il cuore della Terra possono ammirare, e consolarsi, con gli scatti fotografici di Paolo Seregni, architetto di Milano, e Luca Cerini, informatico di Arezzo, con la passione per la speleologia…e l’avventura.

I due amici hanno intrapreso un viaggio nel sottosuolo, tra grotte e laghetti carsici, piccole fenditure della roccia e ambienti bui, ma che illuminati da torce o da piccole fessure della terra, hanno rivelato colori intensi e accesi come quelli che vedete in fotografia. Sono partiti dalla Valle d’Aosta, hanno attraversato la Val d’Ayas, ai piedi del Monte Rosa, le miniere Chuc Servette, e sono giunti in Lombardia, a Caval Lizza e Valvassera, nella provincia di Varese.

Il reportage dei due speleologi-fotografi rivela

Colori e forme seducenti e paesaggi sommersi carichi di magia e bellezza.

Ora la prossima tappa è l’esplorazione delle miniere della Sardegna, ricche di argento e rame, minerali che senza dubbio hanno colorato e trasformato la roccia in modo sublime. Le loro avventure naturalistiche riportano alla luce mondi impensabili, forme e colori che si potrebbe classificare come arte, arte del sottosuolo. Come dichiara Luca Cerini

E’ sorprendente infilarsi in un buco nero, strisciare e poi scoprire un mondo variopinto. Ci sentiamo come Alice nel paese delle meraviglie.

Il loro intento è anche quello di far conoscere di come la natura si riappropri della sua terra, del sottosuolo, e restituisca a quelle profondità splendore e vita, dopo gli interventi di sventramento dell’uomo. Come spiega Paolo Seregni

In quegli spazi bui e silenziosi si percepisce il dolore e il lento lavorio della fatica dei minatori che popolavano le miniere e abitavano nei paesi a fondo valle.

Per guardare la galleria fotografica, clicca qui.

[Fonte e Foto: Ansa]