Le antenate delle balene avevano le zampe

Le prime balene una volta nuotavano non grazie alle pinne che hanno oggi, ma attraverso grandi zampe posteriori. Questa è la nuova scoperta che servirà a fare luce su uno dei misteri che affascinano gli scienziati da secoli, e cioè come facevano questi pachidermi a stare lontani dalla terra, nonostante ritrovamenti fossili.

Gli antenati delle balene odierne quindi camminavano sulla terra come fanno gli altri mammiferi. Nel corso del tempo quindi si sono evolute, abituandosi a stare nell’acqua, e quindi trasformando le loro zampe in pinne. La scoperta è avvenuta studiando la struttura ossea delle balene, che mostrava chiaramente come fossero presenti tracce pelviche lì dove sarebbero dovuti essere presenti gli arti posteriori.



Ciò che ha incuriosito gli studiosi è che la coda delle balene è storta, come se nel corso dell’evoluzione esse abbiano tentato di camminare sulla terra anche senza più le zampe.

“L’origine delle pinne è solo uno degli ultimi passi nella transizione dalla terra al mare”

spiega il paleontologo Mark Uhen del Museo di Storia Naturale dell’Alabama. Uhen è partito dallo studio di alcune ossa scoperte lungo le rive del fiume Mississipi nel tratto dell’Alabama, e ha rilevato che appartenevano ad una specie antica di balene presenti nel Golfo del Nord America circa 40 milioni di anni fa. Queste creature raggiungevano i 3 metri e mezzo di lunghezza. La curiosità è che i primi fossili di una balena con le pinne appartengono ad un esemplare che risale a 38 milioni di anni fa, e sono sostanzialmente diversi da quelli ritrovati da Uhen: in pratica non avevano le pinne e anche 5 cm in più di vertebre. Inoltre l’ultima vertebra non era appiattita come quella odierna, ma finiva in una sorta di coda.

Le ossa ritrovate suggeriscono anche che per nuotare la balena Georgiacetus (è chiamata così quella più antica) si aiutava con dei grossi piedi simili a delle pinne, fatti apposta per la vita marina. Ciò significa che se c’erano dei piedi, c’erano anche delle gambe. L’idea attuale dei ricercatori è che l’antenata delle balene utilizzasse quei piedi come delle pale di aliscafi o come pagaie, e l’unica somiglianza con le balene moderne era che, mentre nuotava, ondulava il corpo su e giù, proprio come farebbe oggi.