Regali di Natale, i fatti in casa

La R di regali è anche la R di riciclare. E se questa parola può sembrarvi poco di classe a Natale perché fa tornare in mente i doni poco graditi e rigirati a qualcun altro, in realtà sappiamo dalla grande quantità di oggetti nuovi di ogni tipo venduti on-line dopo le feste che quella dei regali scartati, in ogni senso, è una consuetudine ormai consolidata. Quindi, bando ad ogni scrupolo, per evitare di ritrovarvi casa piena di cadeaux sgraditi, rivendete, ridestinate o trovate pure usi originali e creativi per i doni ricevuti.

I fatti in casa.

Per evitare di produrre rifiuti e per risparmiare facendo comunque un regalo certamente apprezzato, perché non cimentarvi ai fornelli con il vostro piatto forte e portare ai vostri parenti ed amici una torta piuttosto che dei cioccolatini fatti con le vostre mani?

Oppure, un’ottima idea è puntare sui liquori fatti in casa e versati in bottiglie di vetro riutilizzabili e decorative.

Di ricette ne trovate infinite on-line o sulle riviste e libri di cucina. Noi abbiamo selezionato per voi il nostro cavallo di battaglia per le feste natalizie: il liquore al cioccolato, testato e garantito dalla redazione. Dai commenti in calce potete notare quanto l’indice di gradimento sia alto a fronte di un impegno e di un costo davvero risibili.

Altra idea carina, lontana dai fornelli stavolta, è riciclare i sacchettini delle vecchie bomboniere togliendo i confetti ed inserendovi scaglie di sapone di marsiglia. Otterrete dei profuma biancheria impareggiabili in efficacia con i quali accompagnare il regalo di un maglione, ad esempio, aggiungendo quel tocco in più al vostro dono. O ancora provate a cimentarvi con il pout-purri.

Tra le idee per risparmiare e riciclare un classico è l’album delle foto più belle, o magari un video realizzato con Windows Movie Maker o altri programmi simili.

Anche per i bigliettini che accompagnano i regali e le cartoline di auguri preferite quelli in carta riciclata oppure spedite delle cartoline virtuali, apprezzatissime ed evergreen a Natale. In rete c’è una vasta scelta di siti dedicati alle e-cards, di soggetti ed animazioni dalle più classiche e semplici a quelle più divertenti, tutte con la possibilità di aggiungere il proprio messaggio personalizzato.