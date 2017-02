Regali San Valentino 2015 ecologici, 5 idee green per lui e per lei

0

Si avvicina il San Valentino 2015, ecco alcune idee per regali ecologici per lui e per lei per tingere con un po’ di verde l’appuntamento rosa del 14 febbraio. Dagli alberi del programma Treedom per il rimboschimento alle matite Sprout, in grado di trasformarsi in pianta una volta consumate, passando per i cesti di prodotti bio e vegetariani, i libri e le bombe di semi.



Manca poco al San Valentino 2015 e per chi cerca idee regalo ecco una serie di consigli ecologici per la festa degli innamorati, dagli alberi alle bombe di semi passando anche per alcuni buoni libri, che non vanno mai sottovalutati.

Idee per regali di San Valentino ecologici: gli alberi di Treedom

Treedom quest’anno organizza un evento speciale per San Valentino, con la possibilità di regalare la piantumazione di un albero di Cacao, Karité, Mango o Anacardo in Cameron, Burkina Faso, Kenya e Senegal. Il costo degli alberi varia dai 6,90 euro ai 39,90, e sul sito ufficiale Treedom è possibile conoscere tutte le specifiche della pianta e quanta Co2 è in grado di assorbire in un anno.

Regali San Valentino 2015 per lui e per lei: cesti di prodotti bio e vegetariani

Altra ottima idea per un San Valentino green è quella di regalare un cesto di prodotti biologici di qualità: la produzione bio italiana cresce e la scelta di prodotti sul mercato si fa sempre più ampia, parimenti se il proprio partner è vegetariano o vegano, è possibile sbizzarrirsi in composizioni dei prodotti alimentari più svariati, ricordando sempre che è inoltre possibile optare per dei cesti di prodotti naturali per la cura del corpo e la bellezza.

Idee per San Valentino green: le bombe di semi

Un regalo di San Valentino a costo quasi zero ma dal grande significato è la bomba di semi: possono essere prodotte con colorito rosso e a forma di cuore, pronte per essere lanciate nella zona che si preferisce per veder quindi sbocciare fiori o piante nell’arco di poche settimane, in stile guerrilla gardening.

Regali di San Valentino, libri su animali, filosofia ed ecologismo

Non bisogna dimenticare inoltre che per San Valentino, tanto per lui quanto per lei, un ottimo regalo può essere un libro (o più libri): se il proprio partner è un appassionato o si sta appassionando a tematiche green può essere graditissimo un testo come quello sulla decrescita felice di Serge Latouche, o Liberazione animale di Peter Singer se ci si avvicina all’animalismo, o un bel tomo di cucina veg, o ancora libri sugli animali o la gestione dell’orto.

Regali green e originali per San Valentino: le matite Sprout

Per concludere un’idea particolarmente originale: le matite Sprout, matite colorate che una volta giunte alla fine possono essere “piantate”, in quanto contengono semi differenti che possono dar vita a piante di menta, pomodorini e molte altre varietà vegetali. Tutte le informazioni per gli interessati possono essere reperite sul sito Plantyourpencil.com. Per chi volesse valutare altre idee regalo ecologiche per la festa degli innamorati 2015 rimandiamo inoltre al precedente articolo qui linkato.

Photo credits |Thinkstock