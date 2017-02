Scienza, la durata del giorno su Saturno scoperta in Israele con un nuovo metodo

0

Un’interessante novità sul fronte della scienza giunge da Israele e dall’università di Tel Aviv più in particolare: la durata del giorno su Saturno è al centro di uno studio in cui, tramite un nuovo metodo, si è giunti a dati più precisi. Il nuovo metodo è importante anche per lo studio della struttura interna del pianeta e sarà applicato anche su Urano e Nettuno.

Il team del dottor Helled dell’università israeliana di Tel Aviv ha stimato che la durata del giorno su Saturno è di 10 ore, 32 minuti e 45 secondi. Finora i dati al riguardo sono sempre stati poco coerenti: le difficoltà di misurazione con i classici metodi sono legati alla natura gassosa del gigante e al fatto che la superficie di Saturno è instabile e coperta di nuvole. Il nuovo metodo di ottimizzazione statistica, basandosi su una varietà di dati sul campo gravitazionale del pianeta, la densità della materia, l’appiattimento della forma, sono giunti a un dato che, se confrontato con altri dati certi su altri pianeti, conferma l’affidabilità del metodo.

La scoperta relativa alla durata del giorno su Saturno, come riferito dal dottor Helled, ha importanza per gli studi sulla struttura interna del pianeta, e

questa informazione a sua volta aggiunge un elemento importante per lo studio della evoluzione del nostro sistema solare e altri sistemi della galassia.

Il metodo sarà applicato ad altri pianeti, come già anticipato. Israele si conferma paese produttivo sul fronte scientifico-tecnologico: dai progetti per le funivie urbane sostenibile all’inalatore Syqe per l’assunzione e la somministrazione della cannabis terapeutica. Le innovazioni dello stato israeliano sul fronte dell’agricoltura saranno al centro, inoltre, del progetto per il padiglione Israele dell’Expo2015 di Milano, caratterizzato da uno spettacolare “campo verticale” coltivato a mais, riso e grano, che sarà possibile visitare nell’Expo del capoluogo lombardo a partire dal prossimo primo maggio.

Photo credits | Kanijoman su Flickr