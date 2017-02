Si respira in Sila l’aria più pulita d’Europa

0

Il Parco Nazionale della Sila si aggiudica, almeno stando ai dati di un recente studio, il primato dell’aria più pulita d’Europa. Nello specifico, respirare in tutta tranquillità, a pieni polmoni, è una garanzia a Tirivolo, nel catanzarese. Le ricerche condotte da Stefano Montanari, direttore del Laboratorio Nanodiagnostics di Modena, e Antonietta Gatti, esperta di Nanopatologie, hanno appurato che in quest’area della Sila l’aria è più pulita addirittura di alcune zone vicine al Polo Nord, come viene sottolineato in un comunicato dello stesso Ente Parco:

Non è una notizia di poco conto se si considera che le analisi hanno rilevato scientificamente che l’aria presente in quell’area è addirittura più pulita di quella delle Isole Svalbard, vicino al Polo Nord.

[Fonte: Ansa]

[Foto: Flickr]