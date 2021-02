Fondotinta coprente, correttore e cipria Vichy

0

Coprente, idratante e antiage: iI trucco che non danneggia la pelle

Quando si tratta di make up, tutte noi vogliamo la stessa cosa: un trucco efficace, dal risultato professionale e in grado di rispettare la pelle, anche la più sensibile. Un’esigenza molto sentita in tema di fondotinta, un trucco che ci accompagna da mattina a sera e che deve offrire una copertura ottimale, lasciando al contempo la pelle libera di respirare. Efficacia e alta tollerabilità sono un must anche in fatto di correttori, ciprie e illuminanti: una combinazione vincente, caratteristica della linea di trucchi Vichy, pensata per ogni tipo di pelle, inclusa quella segnata da macchie e imperfezioni evidenti della pigmentazione

Il fondotinta coprente

La linea make up Vichy offre diverse soluzioni per schermare le imperfezioni e per uniformare l’incarnato, in base al tipo di pelle e alla copertura desiderata. Per correggere all’istante le irregolarità cutanee, c’è – oltre al classico fondotinta fluido – il cover stick cremoso, facile da sfumare e particolarmente indicato per schermare occhiaie e imperfezioni marcate. Per una copertura elevata – associata all’effetto lenitivo – il migliore fondotinta è lo stick Extra Cover 14 H, efficace anche dopo le procedure estetiche superficiali come laser e crioterapia.

La gamma di trucchi Vichy comprende anche il fondotinta antirughe effetto lifting, arricchito con ramnosio e acqua vulcanica per rigenerare la cute. Da tenere sempre nella trousse, il fondotinta in crema compatto è l’arma segreta per cancellare i brufoli e per donare alla pelle un aspetto vellutato, senza effetto maschera. Se il tuo problema è l’eccesso di sebo, puoi scegliere il fondotinta correttore per pelle grassa, formulato con acido salicilico ed eperulina: in tutti i casi, la parola d’ordine è Dermablend. Volendo, puoi associare la linea di fondotinta coprenti Vichy all’uso dei sieri e dei booster rimpolpanti con acido ialuronico Minéral 89: la pelle ti ringrazierà sfoggiando un aspetto fresco e vitale.

Correttore, cipria e balsamo labbra

Il correttore è un accessorio irrinunciabile per minimizzare occhiaie e altri segni antiestetici. La linea make up di Vichy consente di scegliere fra correttori e illuminanti specifici, efficaci per neutralizzare capillari visibili, colorito giallastro, macchie scure e rossori.

Sogni un colorito luminoso? Arricchita con olio di cocco, la cipria mosaico è il tuo alleato per ravvivare l’incarnato e scolpire zigomi, fronte e mento conferendo tridimensionalità al viso. I trucchi Vichy sono l’ideale per contrastare l’effetto lucido, migliorare la tenuta del fondotinta e rendere la pelle del viso più omogenea. Il fissatore in polvere Dermablend, confortevole e sottile, resiste al sudore, fondendosi col fondotinta per donare un aspetto uniforme e levigato alla pelle per tutto il giorno. Manca solo il tocco finale: al posto del rossetto, puoi utilizzare il balsamo labbra ultraidratante, per ammorbidire la pelle e donarle una colorazione naturale. Quanto alle nuance, puoi spaziare fra nude, rosso, corallo e rosa in base al risultato desiderato, più naturale o più glamour in base ai tuoi desideri.