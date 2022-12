Mobilità elettrica: un altro grande passo verso l’indipendenza energetica con Ewiva

0

Joint venture tra Enel X Way e Volkswagen Group per la creazione della più grande rete di ricarica ad alta potenza in Italia

Annunciata con l’inaugurazione questo 13 dicembre della prima stazione di ricarica premium a Roma, in Via Flaminia, la joint venture ‘Ewiva’ ha l’obiettivo di creare una rete di ricarica ad alta potenza (“High-Power Charging”, HPC) con 3mila punti in tutta Italia fino a 350 kW e alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Ewiva sta già realizzando la più grande rete di ricarica ultraveloce d’Italia, con 750 punti (alcuni dei quali in attesa di attivazione) in 233 sedi che si aggiungono ai circa 17mila già gestiti da Enel X Way. La joint venture prevede di installare punti di ricarica presso 500 sedi entro la fine del 2023, con l’obiettivo di raggiungere i 3mila punti di ricarica entro il 2025. Complessivamente, Ewiva gestirà oltre 800 siti che si concentreranno nei centri urbani, nelle aree suburbane e nelle strade principali, consentendo a chi guida un veicolo elettrico di beneficiare della rete HPC.

La prima stazione romana di ricarica premium dispone di un locale aperto a tutti i clienti e 14 punti di ricarica ultraveloce con una potenza fino a 300 kW. L’Hub di ricarica è posizionato sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power in Sicilia.

“Questa joint venture rappresenta un nuovo traguardo nel costante impegno di Enel X Way e del Gruppo Enel a diffondere la mobilità elettrica in tutta Italia, accelerando lo sviluppo di una rete di ricarica all’avanguardia che contribuirà a rendere i veicoli elettrici la scelta preferita dei guidatori“, ha dichiarato Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way. “Nel frattempo, e in linea con la strategia adottata da Enel X Way per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica pubblica, abbiamo scelto un approccio aperto – rendendo la rete disponibile a tutti i Mobility Service Provider e guidatori di veicoli elettrici, di qualsiasi tipologia e marchio.“

Presente in 16 Paesi con 430mila punti di ricarica, Enel X Way offre soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di rendere anche le nostre città più pulite e silenziose. Una struttura al sostegno della transizione verso l’elettrificazione e la decarbonizzazione, quindi verso l’indipendenza energetica green.

Alle imprese e agli esercizi commerciali, Enel X Way offre:

La soluzione Set&Charge , per rendere accessibili nelle proprie aree di sosta punti di ricarica per veicoli elettrici. Pacchetti modulari completi di installazione, manutenzione e assistenza tecnica, sviluppati per convertire il parco-auto aziendale in elettrico e per trasformare i parcheggi di ristoranti, hotel e supermercati in hub di ricarica . Che le imprese possono mettere a disposizione dei loro Clienti, scegliendo indipendentemente le tariffe del servizio di ricarica. Soluzioni a canone fisso per la ricarica illimitata dei veicoli elettrici, così da ottimizzare il costo delle bollette. Il programma JuiceNet Manager , per la gestione personalizzata della flotta elettrica aziendale.

La piattaforma globale per la mobilità green garantisce servizi che permettono la gestione e il monitoraggio direttamente dallo smartphone. Un vero ecosistema di prodotti intercomunicanti, possibili grazie a 4 tipologie di infrastrutture:

JuiceBox – un dispositivo per ricaricare direttamente da casa il proprio veicolo elettrico. Facile da usare e sempre connessa, la stazione disponibile nelle versioni da 3.7, 7.4 e 22 kW è in grado di rilevare anche i consumi degli altri elettrodomestici collegati al contatore di casa, in modo da non superare la capacità massima.

JuicePole – progettata in plastica riciclata per la ricarica all’aperto , può caricare due veicoli elettrici contemporaneamente con fino a 22 kW da ogni presa.

JuicePump – pensata per la mobilità su strade ad alto volume di traffico , l’infrastruttura con potenze di ricarica da 50 a 350 kW e tecnologia ultraveloce in corrente continua è capace di ricaricare un veicolo elettrico in soli 20 minuti.

Juice2Grid – stazione di ricarica bi-direzionale che permette di trasformare i veicoli elettrici in una vera e propria batteria, grazie a un sistema in grado di ricaricare l’auto e restituire energia alla rete.

Tutto questo, gestibile attraverso l’applicazione JuicePass con la quale attivare, programmare o monitorare le sessioni di ricarica direttamente dal proprio telefono. Una app che, tra le sue funzionalità: abilita i dati biometrici e imposta la Lingua preferita; trova il punto di ricarica Enel X Way più vicino; informa sui costi e sugli orari di accesso; prenota la ricarica e permette di consultare lo storico dei propri consumi.

Un ecosistema completo di mobilità elettrica in Italia, che – con la nascita di questa joint venture paritaria – ci avvicina sempre di più a un futuro più verde e sostenibile.