PAYBACK e 3BEE insieme per la salvaguardia delle api

0

Quando le spese quotidiane ti permettono di sostenere cause importanti: potremmo così sintetizzare la campagna nata dalla collaborazione tra PAYBACK e 3bee attiva nel mese di maggio 2022 che vede tra i Partner PAYBACK partecipanti Carrefour, Esso, Mondadori Store, GrandVision e Booking.com. La campagna consente agli utenti iscritti al programma di raccogliere più velocemente i punti e al contempo di dare un supporto concreto alla salvaguardia delle api e alla tutela della biodiversità del territorio.

Come funziona il programma PAYBACK

Il programma fedeltà multi-partner PAYBACK è uno dei più diffusi in Italia e permette, tramite acquisti sia online che nei negozi fisici dei partner, di accumulare punti che possono essere usati per richiedere i premi del catalogo. Sono oltre 300 i Partner fisici e online presso cui accumulare punti PAYBACK da trasformare in valore, grazie anche alle molteplici funzionalità dell’App PAYBACK. Tramite quest’ultima è possibile mostrare la carta fedeltà in versione digitale, controllare il saldo punti, giocare agli App Game o richiedere i premi. Non solo premi a catalogo, dove sono presenti circa 200 opzioni: è anche possibile usare i punti per richiedere Buoni Sconto da utilizzare per gli acquisti presso alcuni Partner del programma.

Chi è 3Bee cosa fa

In un mondo sempre più bisognoso di attenzione alla natura, 3Bee è nata con l’obiettivo di

sviluppare sistemi di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. In pochi anni ha

creato un network composto da oltre 3.000 apicoltori, in Italia e all’estero, che utilizzano la tecnologia proprietaria, riuscendo a programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione degli alveari, mediante il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora.

Visto il successo ottenuto, 3Bee ha lanciato il programma “Adotta un alveare” grazie al quale è possibile aiutare uno o più apicoltori in tutta Italia offrendogli il supporto dei sistemi creati e dedicati. All’utente o all’azienda che sceglierà di adottare verrà anche offerta la possibilità di seguire da remoto la crescita e lo sviluppo dell’alveare selezionato.

I coupon di PAYBACK, il modo migliore per raggiungere l’obiettivo

Direttamente dall’App PAYBACK è possibile attivare i Coupon che servono da acceleratori per la raccolta punti. Con l’App si riuscirà facilmente a tenere traccia dei Coupon disponibili e attivarli: basterà poi mostrare la propria carta PAYBACK in cassa dopo gli acquisti per moltiplicare i punti e ottenere punti extra. Se lo si desidera, acconsentendo alla profilazione ogni utente potrà ricevere soluzioni personalizzate in base agli interessi e alle preferenze d’acquisto.

Dall’1 al 31 maggio “BEE PAYBACK BEE GOOD”

Da domenica 1 maggio fino al termine del mese la partnership tra PAYBACK e 3Bee prende letteralmente il volo. Sarà sufficiente attivare i Coupon dei Partner aderenti alla campagna con il simbolo dell’ape e utilizzarli per contribuire a dare vita all’Oasi delle Api PAYBACK. Inoltre, utilizzando almeno due Coupon di altrettanti Partner diversi si parteciperà automaticamente al concorso Bee Lucky, che mette in palio premi per due milioni di punti PAYBACK. E non finisce qui: con l’App PAYBACK ci saranno ancora più possibilità di raccogliere punti, visto che attivando il Coupon Bee Lucky X3 disponibile solo su App PAYBACK verranno triplicate le possibilità di essere estratto. Dare valore ai propri acquisti e aiutare la sostenibilità ambientale, questa la mission della partnership tra PAYBACK e 3Bee.