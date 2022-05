Rendere sicura la propria casa: a cosa serve la linea vita

0

La linea vita è un sistema di sicurezza posizionato sul culmine della copertura di un’abitazione. Si utilizza per mettere in sicurezza qualsiasi lavoratore che si trovi a dover accedere al tetto; ad esempio per lavori di manutenzione della copertura o per la pulizia periodica degli impianti fotovoltaici. Non tutte le abitazioni possiedono una linea vita, soprattutto quelle più vecchie. Cerchiamo di capire come si installa una linea vita, quali sono gli elementi che la compongono e quando è obbligatorio averla.

Che cos’è la linea vita

Si tratta in sostanza di un sistema anti caduta. Nella pratica molte linee vita sono costituite da cavi di acciaio, saldamente ancorati al tetto, che consentono ai lavoratori di attaccarsi ad essi. Il lavoratore ovviamente indossa un’imbragatura, che con appositi cavi e moschettoni si collega alla linea vita. Ci sono poi linee vita costituite da più ganci, cui l’operatore si aggancia durante il lavoro. Ricordiamo che questo tipo di allestimenti va installato da professionisti del settore, che siano in grado di predisporre una linea vita sicura e di certificarne la conformità alle norme. Il costruttore di un nuovo edificio o chi ne sta ristrutturando uno datato può trovare online molte informazioni sulla linea vita Würth, oltre che tutti gli accessori utili a porre in atto questo tipo di installazione.

Come si usa la linea vita

Sono gli operatori che accedono alle coperture degli edifici che sono tenuti ad utilizzare una linea vita in maniera corretta. A tale scopo devono essere muniti di appositi sistemi di ancoraggio di sicurezza, come abbiamo già accennato. L’operatore deve essere costantemente collegato alla linea vita presente su una copertura, utilizzando appositi ganci, cavi e moschettoni. Il datore di lavoro, che può essere l’impresario edile in questo caso, è tenuto a fornire ai propri dipendenti tutti i DPI necessari a utilizzare la linea vita in modo sicuro e corretto; oltre a questo gli operatori devono essere sottoposti a eventuale corso sulla sicurezza, nel quale apprenderanno come si utilizzano i vari dispositivi anti caduta.

Le linee vita e gli obblighi di legge

All’atto pratico la legislazione italiana non prevede l’obbligo, per i costruttori e i proprietari di abitazioni, di installare le linee vita. Questo perché la legge sulla sicurezza prevede di prediligere l’utilizzo di ponteggi nelle attività che necessitano di accesso al tetto di un edificio. È vero però che installare un ponteggio può essere un’attività poco pratica dal punto di vista economico, soprattutto quando si accede alla copertura per piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Ad esempio quando un antennista deve sistemare l’impianto di ricezione televisiva, o per la pulizia dei comignoli. È quindi chiaro che in molte situazioni è importante avere a disposizione un sistema alternativo al ponteggio ed altrettanto sicuro per i lavoratori. Ci sono poi regolamenti regionali che prevedono per gli edifici l’obbligo di installazione delle linee vita, che valgono solitamente per i nuovi edifici. È vero però che anche in fase di ristrutturazione è consigliabile prevedere l’installazione di questo tipo di sistema di sicurezza, che può risultare particolarmente utile in varie situazioni.