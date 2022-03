Quattro consigli pratici su come rendere il tuo business più ecologico nel 2022

0

Quelli della sostenibilità, del carbon-neutral e dell’ecologia, sono argomenti importanti. Abbiamo un solo pianeta e dobbiamo averne cura. Ciò significa abbandonare le pratiche non sostenibili e muoverci per diventare più rispettosi dell’ambiente. Ma come possiamo farlo? Quali consigli pratici abbiamo per aiutarci a diventare più sostenibili sia come individui che come gruppi di persone, per esempio in un’azienda o in una piccola organizzazione?

Questo è esattamente ciò di cui vogliamo discutere in questo articolo. Vogliamo darti dei suggerimenti pratici e delle indicazioni utili per diventare più rispettosi dell’ambiente nel 2022. Alcuni possono sembrare ovvi, ma pensiamo comunque che siano tutti un ottimo promemoria per aiutarci a migliorare ancora di più questo pianeta.

1 – Rendi il tuo packaging compostabile

Gli imballaggi dovrebbero essere un punto chiave per ridurre la quantità di rifiuti di plastica. Ci sono numerose alternative compostabili ai vari componenti degli imballaggi moderni. Per esempio, il materiale di riempimento degli spazi che una volta era di plastica è ora disponibile come carta triturata o imballaggio in polpa di legno.

Un’altra grande parte del packaging è la personalizzazione. La grande notizia è che ora è possibile personalizzare qualsiasi imballaggio usando adesivi compostabili che si degradano in pochi mesi in un ambiente di compostaggio.

Per esempio, queste etichette adesive di carta sono fatte con un sottoprodotto della fibra di canna da zucchero. Sono incredibilmente ecologiche e completamente compostabili. Il materiale bianco e opaco ha un aspetto davvero eccellente e farà risaltare qualsiasi imballaggio.

2 – Riduci i viaggi internazionali

I viaggi aerei sono noti per essere particolarmente nocivi per l’ambiente. Quindi, tagliare qualsiasi viaggio internazionale, laddove possibile, è un bene. Tale scelta ha inoltre il vantaggio di ridurre i costi. In seguito all’insorgenza della pandemia di coronavirus, siamo molto più a nostro agio con il lavoro a distanza e le riunioni tramite videochiamate. Ciò ha un grande beneficio sulla riduzione dei viaggi internazionali, quindi sforziamoci di mantenere questo atteggiamento e di non prendere più l’aereo dove possibile. Secondo la Fondazione David Suzuki, il 25% di tutte le emissioni potrebbe provenire dai viaggi aerei entro il 2050. Si tratta di una cifra spaventosa, perciò proviamo a smentirla!

3 – Scegli omaggi sostenibili

Una parte importante della nostra cultura a livello globale è costituita dagli eventi e dalle conferenze, quindi dobbiamo cercare di renderli il più sostenibile possibile. Uno dei principali impatti che possiamo avere è cercando di ridurre i rifiuti creati da questi grandi eventi. Sicuramente sei stato a diverse conferenze dove hai ricevuto in omaggio borse, merchandising personalizzato e altri oggetti che hai finito per buttare nella spazzatura.

In quanto aziende, è nostra responsabilità assicurarci che, se questi oggetti vengono buttati via, siano riciclabili o, meglio ancora, compostabili. Gli adesivi personalizzati sono usati regolarmente alle conferenze e ad altri eventi in tutto il mondo, e passare dagli adesivi a base di plastica alle loro alternative ecologiche è un’ottima soluzione.

L’immagine qui sotto mostra un esempio di un adesivo stampato su una bioplastica fatta con pasta di legno. Non si direbbe che si tratta di plastica – incredibile!

4 – Passa all’energia green

L’energia green alimenta sempre di più il nostro pianeta. Ci sono molteplici fonti di energia pulita, dall’eolico onshore al solare fotovoltaico. Un impatto semplice ma efficace sulla nostra produzione di carbonio come azienda è passare dalla produzione di elettricità basata sui combustibili fossili a un’alternativa ecologica.

Molti fornitori offrono tariffe green, perciò approfitta di questa opportunità per fare il cambio e diventare più sostenibile. Più saremo a farlo, più la richiesta di energia pulita aumenterà e si accelereranno gli investimenti nelle infrastrutture necessarie per generare elettricità rinnovabile.

Conclusione

Ed ecco qui, 4 consigli pratici su come rendere il tuo business più ecologico nel 2022. Ci sono, naturalmente, molte idee differenti, dagli adesivi senza plastica all’energia green, che puoi implementare per diventare carbon neutral come marchio. Speriamo che questo breve articolo aiuti a iniziare questa transizione.

Ci piacerebbe sentire le tue idee e sapere che stai implementando alcune di quelle che abbiamo condiviso con te. Lascia un commento qui sotto, facendoci sapere come stai procedendo per diventare più green.