Viaggia a bordo di autobus a lunga percorrenza con un servizio eco-friendly

0

La sostenibilità ambientale non è importante solo per il singolo cittadino, ma ormai lo è anche per tante aziende, che stanno adottando politiche aziendali eco-friendly. Proprio come fa Itabus, che mette a servizio dei viaggiatori una flotta di autobus per viaggi a lunga tratta sostenibili, di ultima generazione e a emissioni ridotte.

Negli ultimi anni, infatti, è aumentata la consapevolezza degli individui a ridurre l’impatto ambientale e adottare dei comportamenti più “green”, dall’uso di risorse energetiche rinnovabili a prodotti plastic free e a viaggi a bordo di autobus per vacanze equipaggiati con motori di ultima generazione Diesel Euro 6D, come gli autobus di Itabus per l’appunto. L’Euro 6D è infatti la categoria che sul mercato produce il minor quantitativo di emissioni inquinanti.

Viaggiare low cost con bus ecologici

Gli autobus a lunghe tratte della compagnia Itabus sono alimentati con il biocarbunante Eni Diesel+, cioè il gasolio premium di Eni con il 15% di componente HVO (olio vegetale idrotrattato) prodotta con la tecnologia Ecofining. In questo modo rispetto ai carburanti tradizionali si ha una riduzione delle emissioni di CO2EQ, ovvero si inquina di meno.

Itabus mostra così il suo impegno ad avere una mobilità sostenibile ed un servizio eco-friendly proponendo soluzioni di viaggio economiche, efficienti ed innovative, usando solo macchinari e impianti elettrici predisposti al risparmio energetico.

La comodità di viaggiare in pullman spendendo poco

Con Itabus è possibile raggiungere le principali città italiane come Milano, Roma, Bologna, Napoli, Firenze, Bari, Torino, Venezia e molte altre ancora, viaggiando a bordo di pullman comodi e spendendo poco senza dover rinunciare ad alcun comfort.

Ogni pullman difatti è dotato di tutti i migliori servizi a bordo, come toilette, banda ultralarga 5G, wi-fi gratuito, distributori automatici di snack e bevande, posti autobus con prese usb (così da poter ricaricare i propri device lungo il tragitto) e trasporto bagaglio autobus incluso nel prezzo del biglietto. Quindi, viaggiare in autobus con Itabus è sempre una bella esperienza!

Viaggiare in autobus da nord a sud su autobus a lunghe tratte

Itabus permette di viaggiare in tutta Italia collegando le principali città da nord a sud. Sarà semplice quindi raggiungere Milano o Roma nei posti più comodi dell’autobus e approfittare magari del tetto panoramico per vedere le più grandi attrazioni cittadine dall’alto.

I pullman a lunghe tratte di Itabus, così come quelli locali, infatti offrono un doppio ambiente: Ambiente Top (piano inferiore) e Comfort (piano superiore).

Perché scegliere di fare un viaggio a lunghe tratte in autobus

Ogni tanto bisogna concedersi un bel week end fuori porta, anche solo per vedere posti nuovi. Cosa c’è di più bello, infatti, di viaggiare e conoscere la cultura e le tradizioni di altri luoghi?

Scegliere di fare un viaggio lunga tratta in pullman significa mettersi comodi e rilassarsi… Con l’autobus ci si impiegherà qualche ora in più, ma almeno una volta seduti si è certi di arrivare a destinazione senza dover fare cambi di fretta. Inoltre, sarà anche più facile stivare i bagagli rispetto al treno o all’aereo, purché ovviamente non si superi il peso massimo consentito (pari a 15 kg per la stiva). A meno che non si debba trasportare qualcosa di più ingombrante e allora si voglia usufruire del servizio di “bagaglio speciale”, cioè la possibilità di poter aggiungere un altro bagaglio in stiva con un peso fino ai 25 kg (biciclette, tavole da surf, attrezzature da sci, ecc.).

Le mete da raggiungere quando si fa un viaggio a lunghe tratte in pullman

In Italia ci sono talmente tanti bei posti da visitare che si ha solo l’imbarazzo della scelta. Bisogna, però, tener conto di come raggiungerli. Viaggiare in pullman è sempre un’ottima soluzione e, da oggi, è ancora più ecologico. Basterà quindi acquistare con anticipo un biglietto per pullman a lunghe tratte di Itabus, un servizio che garantisce i collegamenti con le principali metropoli e città d’arte.

Dal Colosseo di Roma al Duomo di Milano, da Piazza del Campo a Siena agli Uffizi di Firenze, dalla Napoli Sotterranea alla Bari vecchia… c’è così tanto da vedere sul territorio nazionale. Insomma, non resta che preparare la valigia, al viaggio ci penserà Itabus!