Continua la campagna Disney per l’ambiente: canzoni, suonerie e raccolta fondi per salvarlo

Una melodia per adolescenti in sintonia con un messaggio ambientale. Si chiama “Send It On“, ed è un file zip per iTunes rilasciato ieri come suoneria. A produrlo per i loro fans sono stati Miley Cyrus e gli Jonas Brothers, che hanno riprodotto anche una grande canzone come “We Are the World”, ma con un occhio al problema ambientale.

Dopo Neil Young e Madonna, esibitisi per il Live Earth, con risultati piuttosto discutibili, anche Miley Circus ha fatto propria la lotta ecologica da inserire nelle sue canzoni e nello stile di vita (gira con una Toyota Prius, l’auto ibrida che tanto va di moda tra le star). L’intento è di coinvolgere tantissimi bambini nelle cause verdi, ma con la Disney dietro le quinte, a dirigere le danze, compreso il rilascio proprio di “Send It On”.

Anche se i riferimenti nel testo all’ambiente sembrano poco ovvi, il brano fa parte del programma “Amici per il cambiamento: Green Project” della Disney, un’iniziativa online che insegna ai bambini a ridurre il loro impatto ambientale. I proventi delle vendite tramite iTunes andranno a beneficio di cause ambientali per la conservazione nel mondo. Sono stati coinvolti più di 350.000 bambini, i quali hanno preso un impegno ecologico a riciclare, riutilizzare, scollegare, usare le biciclette, ecc., aggiunti ad un programma potenziale di 38 milioni di sterline per l’eliminazione delle emissioni di CO2.

In tutto questo, i bambini sono stati anche coinvolti nella scelta di come spendere un milione di dollari per finalità ecologiche. Non sorprende, dunque, che gli orsi polari siano stati scelti per primi, seguiti dalla deforestazione. Ecco come saranno suddivisi i restanti fondi:

$ 100.000 per la protezione della fauna artica dagli effetti dei cambiamenti climatici (sarà attuata dalla Wildlife Conservation Society);

$ 50.000 per la Foresta di Los Angeles, dove i bambini pianteranno nuovi alberi per la San Bernardino National Forest Association;

$ 50.000 per la protezione delle foreste tropicali in via di estinzione nelle Filippine (Birdlife International e Haribon);

$ 25.000 per ridurre la deforestazione per il combustibile per le stufe in Ruanda (attraverso il CHF International);

$ 25.000 per evitare la deforestazione in Messico centrale della foresta Oyamel (ECOLIFE Fondation);

$ 10.000 per piantare gli alberi danneggiati dagli incendi in Florida (Fondazione Arbor Day).

L’intento è che queste piccole iniziative scatenino successivamente una “reazione a catena” in centri commerciali e nelle scuole, dove i bambini porteranno le loro idee verdi, che spesso sono migliori di quelle dei loro genitori.

Fonte: [Treehugger]