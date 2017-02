Una casa a 5 mila euro, prezzi sostenibili nei borghi più antichi e belli d’Italia

0

Crisi del mercato immobiliare? Prezzi di case e mutui da capogiro? Niente paura, una casa si può acquistare anche a 5mila euro, senza pagare tasse per cinque anni, anche se si decide di aprirvi un bed and breakfast. Dove siamo? Ma in Italia, of course, nell’Italia più dimenticata e sperduta, quella che si sta gradualmente spopolando e si rende appetibile con prezzi di edifici nei centri storici a dir poco stracciati. Un’iniziativa a cui ha aderito, tra gli altri, il paese di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

Una soluzione ideale e low cost, specie per chi lavora da remoto o meglio è in pensione o magari è un artigiano o ancora un artista che può lavorare e anzi si farà ispirare dalla bellezza illibata dei piccoli borghi italiani. L’idea non è nuova ai piccoli Comuni calabresi che si stanno spopolando, con gli anziani che muoiono ed i giovani che partono. Ad essere attratti da questi annunci sono spesso coniugi in pensione, persone originarie sia del Nord che del Sud che cercano una vita più a misura d’uomo per riposarsi dopo anni di frenesia urbana e veder rallentare il tempo.

Il Comune di Santa Caterina dello Ionio, nello specifico, è un borgo con centinaia di anni alle spalle, avvalorato dalla certificazione ambientale Iso 14001 per i suoi sette chilometri di costa assolutamente intatta e soprattutto protetta. Come spiega il sindaco Domenico Criniti, l’unica pecca è che questa bellezza è disabitata:

Il borgo è bellissimo e ricco di storia, il clima è stupendo, la spiaggia incontaminata, ma a partire dagli anni Settanta, la politica calabrese di scendere a mare ha provocato l’abbandono del paese. Eppure siamo a soli dieci minuti dalla costa. Ci siamo quindi chiesti come ridare vita al centro storico, prima che l’abbandono lo svuoti del tutto privandolo anche dei servizi che ancora ci sono.

Pensate che ad investire nel progetto sono state al momento due imprese straniere, una canadese e l’altra scozzese, che hanno valorizzato vecchie case nobiliari. Ma ora bisogna ripopolare il borgo affinché riprenda vita e forma di comunità. Tutte le case disabitate sono state censite e vengono vendute direttamente dal Comune, senza intermediazione immobiliare, con prezzi che si aggirano dai 2 mila euro ai 40 mila per palazzi più grandi. Ma chi andrebbe mai a vivere in un posto così sperduto, direte voi? Più di quanti crediate, anche se l’iniziativa è appena partita, in questo mese di agosto, infatti, le richieste al comune sono state ben 300 con 3 immobili già venduti. Per saperne di più consultate il sito dedicato www.casesulloionio.it e chiamate l’unico intermediario: il sindaco. A rispondere alle telefonate, infatti, è proprio lui, dove altro capiterebbe?

[Fonte: Adnkronos Sostenibilità]