GB, il trattamento delle scorie nucleari immagazzinate costerà 80 mld di euro

La Gran Bretagna dovrà spendere per il trattamento, la bonifica, la messa in sicurezza delle scorie nucleari e degli impianti di immagazzinamento la ragguardevole cifra di 80 miliardi di euro. Molto di più rispetto al previsto: come riporta il Guardian i lavori di trattamento si sono rivelati più lunghi e costosi di quanto ci si aspettasse.

La Gran Bretagna ha accumulato una quantità enorme di scorie nucleari nel corso degli anni e ora il governo di David Cameron si trova a dover fare i conti con le scelte del passato. Fare i conti letteralmente: i siti di immagazzinamento sono obsoleti e presentano rischi per i lavoratori, le operazioni di trattamento delle scorie sono molto in ritardo, e poi, ci sono i costi. Costi enormi per terminare i trattamenti, bonificare e mettere in sicurezza tutti gli impianti: si parla di 80 miliardi di euro. Non si lamentano le società che si occupano degli impianti e della gestione e del trattamento delle scorie, che, come riporta l’Indipendent, hanno dirigenti che guadagnano in media 700 mila euro ogni anno, ma il governo inglese, dal canto suo, ora si trova davanti a una quantità di spese da far rizzare i capelli.

La Commissione parlamentare sul settore del riprocessamento nucleare considera gli stipendi per i dirigenti delle società “una ricompensa per il fallimento” e si trova a dover fronteggiare una situazione estremamente difficile, aggravata inoltre dalla necessità, per proseguire la politica di importazione delle scorie nucleari da altri paesi, di aprire presso la centrale nucleare di Sellafield un nuovo sito dove immagazzinare una notevolissima quantità di scorie. Il progetto tuttavia è stato bloccato dalle autorità della contea di Cumbria.

Le scorie sono tante, i processi di trattamento più lenti del previsto e i costi per la gestione degli impianti enormi: l’Inghilterra, se non prenderà decisioni rapide e probabilmente assai costose, rischia di ritrovarsi nelle scorie fino al collo.

Photo credits | wally grom su Flickr