Piantiamo nuovi alberi: da solo, un albero, ci fornisce 4kg e mezzo di ossigeno

Inizia da Roma, la campagna nazionale di forestazione che per combattere l’inquinamento, in particolare le emissioni di CO2 nell’aria, porterà ad essere piantati in tutto il territorio, 250 mila alberi in un anno.

Si è stimato che solo nel primo anno con questa iniziativa si potrà ottenere una diminuzione dell’emissione di CO2 di ben 175.000 tonnellate; questo deriva dal fatto che un albero, con il suo ciclo di vita distrugge ben 700 chili di CO2.





L’iniziativa è stata sostenuta dalla Finanziaria dove sono stati stanziati 150 milioni di euro in tre anni.

Il progetto trova la sua validità anche nelle affermazioni di uno scienziato australiano, Jim Peacock, che presentandosi alla conferenza Greenhouse 07 di Sydney, ha esposto la sua idea di una campagna che porti appunto a piantare alberi in ogni località dove sia possibile.

Peacock ha detto: “Dovrebbe essere un momento di costruzione della nazione, con l’obiettivo di ripristinare la vegetazione naturale per bio-sequestrare l’anidride carbonica. Se teniamo conto delle aree potenziali di nuove foreste e savane, con una piovosità sopra i 300 mm l’anno, si potrebbero assorbire 20 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nei prossimi 50 anni, pari a 400 milioni di tonnellate l’anno” »

Secondo le parole dello scienziato infatti è possibile catturare ben i due terzi delle emissioni di gas serra dell’Australia, fino a venti miliardi di tonnellate, utilizzando foreste e piantando nuove erbacee ed arbusti sui terreni adibiti a pascolo.

Possiamo avere un idea di quanto sono per noi importanti, ricordandoci che una persona ha bisogno di 14 chili di ossigeno per sopravvivere e un albero di grandezza media produce circa 4 chili e mezzo di ossigeno in un giorno; purtroppo, un litro di benzina che usiamo per la nostra auto, ne consuma ben 16 chili.