I diversi modelli di tagliasiepe per tenere in ordine il tuo giardino

Il giardino è uno spazio dove rilassarsi, divertirsi in compagnia e dedicarsi ai propri hobby, ma come tutte le aree esterne necessita di una manutenzione continua per mantenerlo pulito e ordinato.

Una delle operazioni che bisogna fare almeno 2-3 volte l’anno è la potatura delle siepi, che possono crescere in maniera incontrollata e trasformare il giardino in una vera e propria giungla. Per tenere in ordine il giardino, in questo articolo vi consiglieremo come scegliere il modello perfetto di tagliasiepe.

Tipologie di tagliasiepe

Se si ha la necessità di tagliare le siepi del giardino si può utilizzare un attrezzo molto utile e funzionale: il tagliasiepi, disponibile in diversi modelli. Prima di acquistare il tagliasiepi è opportuno scegliere il modello, difatti ne esistono diverse tipologie:

tagliasiepi a batteria;

tagliasiepi elettrico;

tagliasiepi a scoppio.

I tre diversi tipi possono inoltre essere differente per peso, dimensioni, potenza, velocità e sistema di taglio, design e prestazioni, quindi sarà necessario analizzare queste caratteristiche prima di scegliere quello più adatto per il proprio giardino.

Il tagliasiepi è un attrezzo davvero utile, ma bisogna stare attenti durante l’uso perché le lame sono molto taglienti e lunghe, di conseguenza è sempre opportuno indossare dei guanti protettivi o verificare che sia dotato di alcuni dispositivi di sicurezza.

Tagliasiepi a batteria

Uno dei modelli più economici e maneggevoli è sicuramente il tagliasiepi a batteria, che può essere utile per chi deve tagliare arbusti di piccole dimensioni e non necessita di particolare potenza o velocità.

Il tagliasiepi a batteria è privo di fili, di conseguenza la caratteristica più importante da valutare prima dell’acquisto è l’autonomia dell’attrezzo, che dovrebbe essere almeno di 60-120 minuti.

Il vantaggio principale dei modelli a batteria è che non necessitano di una presa di corrente e sono privi di qualsiasi filo, quindi i movimenti sono più semplici e fluidi. I tagliasiepi a batteria sono molto leggeri e maneggevoli, quindi si può scegliere un modello a spalla o uno portatile, dipende dal numero e dall’altezza delle siepi che bisogna tagliare.

Le prestazioni in termini di durata sono sicuramente inferiori rispetto alle altre tipologie, ma la potenza di taglio è simile, dipende solo dalla scelta della lama e dal wattaggio dell’attrezzo.

Tagliasiepi elettrico

Il tagliasiepi elettrico è il modello più utilizzato, perché ha una buona capacità di taglio e soprattutto non necessita di ricarica durante l’utilizzo.

I modelli di tagliasiepi elettrici sono dotati di lame potenti e performanti, in grado di tagliare qualsiasi tipo di ramo, anche quelli più spessi e robusti, ma attenzione dipende sempre dalla lama in dotazione.

Uno dei vantaggi di scegliere un tagliasiepi elettrico è che non bisogna aspettare la ricarica della batteria e si può usare senza interruzione per diverse ore. Il cavo di alimentazione di questi modelli si aggira intorno ai 3-4 metri, ma basterà una prolunga per raggiungere anche gli angoli più lontani del giardino. Nonostante il cavo può compromettere i movimenti, i tagliasiepi elettrici si caratterizzano per le altissime prestazioni, difatti hanno una potenza maggiore rispetto ai modelli a batteria e soprattutto sono molto più leggeri. Si possono acquistare tagliasiepi elettrici portatili con doppia lama, che sono perfetti per le rifiniture delle siepi o per creare particolari decorazioni.

Tagliasiepi a scoppio

Quando si parla di tagliasiepi per uso professionale, il miglior modello in assoluto è sicuramente quello a scoppio, che offre una potenza di taglio davvero eccezionale e soprattutto non ha bisogno di alimentazione.

I tagliasiepi a scoppio si alimentano con due combustibili, miscela o benzina, dipende dal modello e dalle performance, ma in ogni caso sono la scelta ideale per chi ha giardini ampi e deve tagliare in poco tempo diverse siepi.

Nonostante siano i modelli più potenti, i tagliasiepi a scoppio sono sicuramente più pesanti e ingombranti, quindi se si hanno siepi basse e formate da rami sottili, è meglio optare le altre due tipologie.

I tagliasiepi a scoppio presentano di solito una lama lunga e seghettata, ma vi sono anche dei modelli con doppia lama, più adatte per le siepi formate da rami molto robusti. I prezzi dei tagliasiepi a scoppio sono leggermente più alti rispetto agli altri modelli, ma durano sicuramente più a lungo e sono la scelta ideale per chi lavora come giardiniere.

Come scegliere il tagliasiepe

Dopo aver individuato la tipologia di tagliasiepe più adatto per il giardino è opportuno leggere con attenzione le caratteristiche tecniche e in particolare i parametri relativi alla potenza e al peso. La quasi totalità dei modelli di tagliasiepe è dotato di dispositivi di sicurezza, come lo spegnimento automatico quando è in stand-by, la copertura della lama con un involucro in plastica, la protezione delle mani e il blocco automatico delle lame.

In base alla forma e alla lunghezza della lama si possono avere diverse tipologie di taglio, ma in ogni caso si può sempre impostare la velocità e la potenza della rotazione.

I tagliasiepi con lama singola sono adatti per qualsiasi tipo di siepe, ma se i rami degli arbusti sono troppo robusti meglio optare per i modelli con lama telescopica, che esegue tagli precisi e netti.