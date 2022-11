Regalo perfetto per una futura mamma: ecco come sceglierlo e qualche idea

0

Il regalo perfetto per una futura mamma? Forse non esiste, come non esistono più in generale regali standard e di categoria che siano davvero quelli più indovinati: meglio tenere sempre conto cioè dei gusti, delle esigenze, delle abitudini e persino delle scelte etiche e di consumo del destinatario, a prescindere che stia per partorire un figlio o che sia appena diventato genitore. Questo non vuol dire, però, che non si possano trovare ispirazioni utili – da reinterpretare, personalizzare, eccetera – nelle liste di cose da regalare a una donna incinta.

A partire dai grandi classici come chiama angeli, camicie della fortuna, bavaglini, scarpette, sonagli. Sono oggetti simbolici, adatti anche alle più scaramantiche specie se regalati con le tempistiche giuste, e sempre graditi soprattutto perché, anche una volta finita, restano come ricordo della gravidanza. È per questo tra l’altro che non serve preoccuparsi troppo del fatto che, non più al primo figlio, la mamma possa avere già qualcosa di simile: si possono sempre far personalizzare con dettagli a ricamo camicine e bavette della fortuna e i più comuni brand da gioielleria offrono abbondante scelta – anche quanto a budget – per quanto riguarda collane chiama angeli e altri gioielli new born.

Se l’obiettivo è trovare qualcosa che possa restare come ricordo della gravidanza, comunque, un regalo perfetto per una futura mamma potrebbe essere anche una sessione fotografica dedicata o un più semplice diario della gravidanza. Sono sempre di più i fotografi professionisti che si occupano di servizi prenatali e che, cioè, provano a raccontare attraverso l’obiettivo i nove mesi di gravidanza della mamma, immortalando i cambiamenti del pancione e altri momenti clou fino alla nascita del piccolo. Su un diario della gravidanza invece è la stessa mamma che può appuntare date importanti, raccontare le proprie sensazioni e come cambiano durante i nove mesi, conservare le ecografie o, perché no, scrivere qualche parola rivolta al bambino e che potrà rileggere in futuro.

Simili, almeno per come sono capaci di creare un ricordo del momento particolare che si sta vivendo, sono anche una serie di esperienze che si possono regalare alla futura mamma – insieme al papà e a eventuali fratelli e sorelle, perché no, per trasformarli in momenti preziosi per l’intera famiglia. Una sessione di belly painting con un’artista esperta nel dipingere il pancione è senza dubbio un’esperienza divertente e coinvolgente, soprattutto se ci sono già altri bambini in famiglia e per renderli più partecipi della gravidanza. Un regalo perfetto per una futura mamma potrebbe essere, però, anche un appuntamento in un centro benessere o in una spa che abbia percorsi dedicati alle donne incinta o una sessione di shopping con assistente personale per imparare a valorizzare al meglio il proprio corpo anche in dolce attesa.

Non si può non citare almeno, infine, la categoria dei regali utili: prepararsi all’arrivo di un bambino vuol dire anche preparare casa, auto perché siano confortevoli e adatte alle sue esigenze e, considerata la quantità di oggetti che ciò richiede, un regalo perfetto per una futura mamma potrebbe essere persino un fasciatoio, un passeggino, una sedia evolutiva. Meglio in questo caso informarsi sull’esistenza di una lista nascita o su cosa abbia già scelto la futura mamma.