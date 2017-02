Fiat, svolta ecologica per le piccole

0

La Fiat promette grandi attese per il Salone di Parigi 2010, che si terrà nella capitale francese dal 2 al 17 ottobre prossimo.

La svolta verde della casa automobilistica made in Italy è il sistema Fiat Powertrain Technologies, un motore bicilindrico TwinAir da 89 CV e 900 cmc di cilindrata, montato sulle quattro versioni della Fiat 500: il modello base Fiat 500, la 500 Cabrio, la Blackjack in Limited Edition, e la 500 Millesima, vettura a modello unico che celebra le 500mila citycar prodotte nel 2009. L’auto sarà ricoperta da 1.500 fotografie dei volti di tutte le persone che hanno contribuito alla sua riuscita.

Il propulsore bicilindrico FPT garantisce un abbattimento delle emissioni di CO2 pari al 30% rispetto ad un motore dalle medesime prestazioni, ossia tra i 65 e i 105 CV, che produce anidride carbonica pari a 92 g/Km con cambio Dualogic e 95 g/Km con trasmissione meccanica. La tecnologia è anche dotata di una speciale fluidodinamica che serve ad ottimizzare il consumo di carburante.

Casa Fiat presenta anche altre piccole auto ecologiche: la Panda GPL, Fiat Bravo e il Doblò Emotion. La Panda, vettura cult del marchio anche se ha compiuto il 30simo anno di età, continua ad essere una delle auto Fiat più vendute, con oltre 6 milioni di modelli in attivo. Il modello che sarà presentato al Salone di Parigi ha motore 1.2 da 69 CV a doppia alimentazione, a benzina e GPL.

La Fiat Bravo è quella che suscita maggior interesse perché è la vettura più ecologica della casa automobilistica, con motore 1.4 MultiAir da 140 CV e sistema Sart&Stop: le sue emissioni di anidride carbonica sono di 132 g/Km, inoltre per fascia di consumi e disponibilità di coppia è tra le migliori, con 5,7 l/100 Km nel ciclo combinato e 230 Nm a 1750 giri/min in coppia massima. La nuova versione Doblò Emotion è Euro 5 con motore 1.6 da 90 CV e tecnologia FPT. La tecnologia ecosostenibile dei nuovi modelli Fiat è anche Gear Shift Indicator, un sistema in grado di suggerire al guidatore la marcia da inserire per ottimizzare i consumi, per ora montato solo sui modelli Fiat 500 e 500C.

[Fonte: La Repubblica]

[Foto: fiat500usa.blogspot]