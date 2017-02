Rimedi contro le zanzare? Lozioni e cerotti a base di Eucalipto, Geranio e Citronella

0

Avete già provato diversi rimedi naturali contro le fastidiose zanzare, ma nessuno ha funzionato? Sebbene la vostra casa sia circondata da citronella, le punture sul vostro corpo continuano ad aumentare?

Se non avete nessuna voglia di contrastare le zanzare spalmandovi litri di prodotti chimici, potete dare una chance ai prodotti Mister Z, una nuova linea di prodotti pre e post puntura a base di ingredienti naturali.

I prodotti di Mister Z per contrastare l’attacco delle zanzare sono a base di Citronella, Geranio e Eucalipto, sostanze naturali i cui odori allontanano i fastidiosi insetti, mentre i prodotti lenitivi sono a base di Malva, Calendula, Aloe e Camomilla, agenti naturali lenitivi che donano sollievo alla pelle irritata dalla puntura.

Tra i prodotti Mister Zzz segnaliamo i cerotti adesivi a base di citronella, eucalipto e geranio, dermatologicamente testati che, per i più attenti a tutto ciò che è naturale e biologico, hanno una caratteristica apprezzabile, ovvero non devono essere posti a stretto contatto sulla pelle, ma su indumenti ed accessori in caso di adulti, su carrozzine e zainetti in caso di bambini.

Sempre in un’ottica di tutela dei più piccoli, la linea Mister Zzz ha uno spray naturale non tossico, senza ammoniaca e senza parabeni che crea uno strato protettivo sulla pelle dei bambini e tiene alla larga le zanzare.

Tra i prodotti lenitivi segnaliamo sia i cerotti, a base di Calendula e Zabthoxylum, sia lo stick, comodo e pratico, a base di Aloe, Camomilla, Malva e Calendula, da massaggiare sulla puntura, che non lascia tracce di unto sulla pelle ed ha un profumo buonissimo.

Quanto alla composizione dei prodotti, tutti i prodotti sono a base di olii essenziali di origine naturale e senza ammoniaca e di prodotti per bambini sono senza parabeni. unica eccezione nella lista, sono i cerotti protettivi ipoallergenici, sulla cui confezione però non compare l’INCI.

A tal proposito, dopo aver testato i prodotti ed averli trovati un buon prodotto a livello di protezione dalle zanzare ed un ottimo lenitivo post puntura, vi lasciamo anche il prezzario consigliato di modo che ognuno possa scegliere consapevolmente, ecologicamente ed economicamente!

I prezzi dei prodotti Mister Zzz

Prodotti Anti Zanzare

Cerotti, confezione da 40 pezzi. Prezzo consigliato: 6,90 €

Lozione Spray Anti-Zanzara Bambini 100 ml. Prezzo consigliato: 8,90 €

Lozione Spray Anti-Zanzara Adulti 100 ml. Prezzo consigliato: 8,90 €

Prodotti Lenitivi

Cerotti Lenitivi, confezione da 30 pezzi. Prezzo consigliato: 4,90 €

Roll On Lenitivo 20 ml. Prezzo consigliato: 6,90 €

Tutti i prodotti sono disponibili in farmacia, parafarmacia, sanitarie e erboristerie e anche online sul sito Livingbaby.