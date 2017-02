Wall up®, idee sostenibili per orti e giardini verticali

0

Wall up®, azienda bresciana leader nella produzione di giardini e orti verticali, come il noto Pratico, il giardino verticale sostenibile; non solo presenta nuovi prodotti e installazioni futuristiche per arredare con green style le nostre case, ma sarà presente nei principali eventi fieristici nazionali per il prossimo autunno. Il primo appuntamento è per l’International Meeting of the Landscape and Garden che si terrà a Bergamo dal 2 al 4 settembre.

L’idea verticale promossa da Wall up® sta prendendo molto piede nel nostro Paese, dove la sensibilità per l’ambiente è in forte crescita, almeno tra i cittadini. In Francia i giardini verticali sono già una realtà che pian-piano sta ricoprendo di verde gli edifici pubblici, ma anche qui in Italia procediamo di buon passo. A dimostrarlo sono gli eventi e le fiere dedicati all’edilizia e all’architettura sostenibile in programma nei prossimi mesi. Per la vastità dei riferimenti per oggi ci occupiamo solo di quelli in programma a settembre, ma vi terremo aggiornati di pari passo. Wall up® dopo l’evento di Bergamo sarà presente nella Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano per Ecoweek, dal 12 al 18 settembre; in contemporanea dal 15 al 18 settembre, sarà al Flormart di Padova, il Salone Internazionale Florovivaistico e Giardinaggo; mentre dal 22 al 24 del mese sarà a Firenze per Energethica, la mostra convegno dell’energia sostenibile.

Il successo di Pratico e delle installazioni Wall up® si può sintetizzare in due parole chiave dal grande significato:

CO2 perché ogni giardino verticale di 10 metri quadrati neutralizza 3 quintali di anidride carbonica; km zero perché ogni realizzazione avviene nello stesso luogo.

Ricordo inoltre che la Commissione ambiente della Camera ha approvato nella prima settimana di agosto una nuova legge sul verde urbano che riguardano proprio orti urbani, giardini pensibili, green belt e nuovi alberi. La legge per divenire effettiva dovrà essere votata in Parlamento, a cominciare dal prossimo autunno.

