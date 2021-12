Premio Innovazione SMAU 2021: Faber si conferma un riferimento per il trattamento dell’aria domestica

0

Si chiama Air Hub ed è l’ultima cappa prodotta da Faber: un vero e proprio gioiellino, che ha vinto di recente il prestigioso Premio Innovazione SMAU 2021. Non sorprende di certo che questo brand sia nuovamente alla ribalta: Faber rappresenta da sempre un punto di riferimento per quanto riguarda il trattamento dell’aria domestica e si è saputo distinguere in più occasioni con i suoi modelli. Con Air Hub ha compiuto l’ennesimo passo in avanti, dimostrandosi un brand in grado di proporre soluzioni innovative e performanti, di ultima generazione, senza rinunciare mai al design d’eccezione. I prodotti Faber sono tutti straordinari, ma Air Hub ha sicuramente un qualcosa in più che merita di essere valorizzato.

Air Hub: le ragioni del successo

Air Hub ha ottenuto il prestigioso Premio Innovazione SMAU 2021 perché si tratta di un prodotto completamente nuovo. Non parliamo di una semplice cappa ma di un elettrodomestico che è in grado di integrare funzionalità di ultima generazione in modo davvero straordinario. Il concept è completamente nuovo e destinato ad avere un grandissimo successo, per via dei numerosi vantaggi offerti da Air Hub.

Questo modello rivoluzionario progettato da Faber integra, all’interno di una cappa T-shape dalle linee moderne, un modulo per l’igienizzazione dell’aria. Questa viene trattata con una luce UV-C che consente non solo di rimuovere fumi ed odori provocati dalla preparazione dei cibi ma anche di abbattere fino al 99,99% di virus e batteri. Il tutto, senza l’impiego di sostanze chimiche potenzialmente dannose. Si tratta dunque della prima cappa che purifica l’aria ed igienizza al massimo l’ambiente, per una cucina più sana e salutare. Un modello T-shape dallo stile moderno ed accattivante, che ben si adatta a qualsiasi ambiente e che di certo non sfigura in nessun contesto.

Sono queste le ragioni del successo di Air Hub, che si è aggiudicata l’ambito Premio Innovazione SMAU 2021 a pieno merito.

Innovazione e design: il connubio perfetto

Oltre alle funzionalità di ultima generazione di Air Hub, è bene attribuire il merito a Faber di riuscire sempre a trovare il connubio perfetto tra innovazione e design. Anche questa cappa, infatti, si presenta ineccepibile dal punto di vista estetico: ogni elemento è curato nei minimi dettagli e le linee sono moderne, perfette per arredare una cucina contemporanea.

È anche questo il grande punto di forza del marchio: riuscire sempre a coniugare alla perfezione estetica e funzionalità, offrendo dei prodotti di design di altissimo livello.

Dove acquistare le cappe di alta qualità firmate Faber

