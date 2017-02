Expo 2015 padiglione Cile e Brasile, tradizioni e sviluppo sostenibile

0

Proseguiamo il viaggio nei padiglioni dell’Expo 2015 di Milano con il padiglione del Cile e quello del Brasile: nel primo sarà possibile esperire un viaggio nei luoghi e nelle tecniche agricole del paese sud americano, nel secondo tutto si gioca sul simbolo della rete e dell’intreccio, che rappresenta da un lato l’idrografia propria della grande potenza sudamericana e dall’altro l’interconnessione propria delle culture del futuro, ma anche degli elementi di tradizione e innovazione che ci si augura possano trovare un giusto mescolamento, in nome dello sviluppo sostenibile, negli anni a venire.

Il padiglione del Cile per l’Expo 2015 di Milano occuperà 1910 metri quadri e si presenterà come un volume sospeso di legno sul cemento. Grande importanza è affidata anche in questo caso ai materiali lignei: ecosostenibili, esteticamente notevoli, perfetti per molte soluzioni ad alta efficienza energetica.

Il padiglione del Cile all’esposizione di Milano – che ricordiamo ha come tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” – darà la possibilità ai visitatori di effettuare un viaggio virtuale all’interno del territorio cileno, bellissimo ed estremamente variegato, di conoscerne la natura ma anche le tecniche agricole tradizionali e tipiche del paesaggio e di assaggiare prodotti enogastronomici caratteristiche del Cile, guidando i cittadini da barche di pescatori ai vigneti del Carmenere. Come ha sottolineato il Commissario generale per il padiglione cileno, Lorenzo Constans,

offriremo diversi punti di vista sul nostro Paese. Spiegheremo la diversità e la ricchezza del Cile a livello politico, geografico e agroalimentare.

Il padiglione del Brasile all’Expo 2015 di Milano, con il suo simbolo della rete, dell’intreccio, dell’interconnessione, spinge molto sul tema del mix necessario tra innovazione, tradizione ed ecosostenibilità nel prossimo futuro. Tema decisamente significativo per uno dei paesi che sta conoscendo una delle maggiori espansioni economiche a livello globale, e che è stato spesso accusato per le sue politiche poco protettive nei confronti del territorio (Foresta Amazzonica in primis).

Il padiglione del Brasile è stato progettato secondo principi all’avanguardia in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e potrà essere smontato e riutilizzato al termine dell’Expo di Milano. In particolare i visitatori potranno inoltre conoscere la storia, il valore, le tecniche produttive e le innovazioni ecosostenibili che il Brasile porterà avanti per il cacao, per la frutta, il caffè e il riso: anche in questo caso, difatti, saranno presenti delle zone didattiche interattive per l’informazione e l’intrattenimento dei tanti visitatori previsti. Difatti è anche presente un importante auditorium a doppia altezza dove verranno proiettati filmati e avranno sede discussioni e conferenze, mentre nella struttura a tunnel che farà parte del padiglione del Brasile all’Expo 2015 di Milano tutti i partecipanti potranno attivare dei contenuti 3D multimediali che tratteranno tanto delle specifiche caratteristiche della nazione quanto dei problemi di sostenibilità ambientale, di nutrizione del pianeta, di confronto con il futuro proprie di ogni cittadino del globo. Infine, saranno presenti numerosi chef per tutti coloro che vorranno assaggiare le prelibatezze della cucina brasiliana più tipiche.

