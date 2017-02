Fonti rinnovabili e Cina, il mercato del futuro

0

La Cina è il Paese con la maggior quantità di emissioni di anidride carbonica, quello più inquinante in assoluto, persino dopo gli USA. Eppure pian piano l’interesse per l’ambiente e per la natura si sta diffondendo e in Oriente si comincia a parlare di fonti rinnovabili e di energia pulita.

Queste parole potrebbero essere due punti chiave per le industrie italiane e per le imprese che gravitano attorno al sistema delle fonti innovabili, perché? Esportare metodologie e macchinari per il riciclaggio dei rifiuti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in poche parole, il Green made in Italy potrebbe essere una svolta per la nostra economia, e un sollievo per l’ambiente.

L’International energy agency (Iea) ha stimato che la Cina tra il 2007 e il 2030 avrà bisogno di energia primaria tre o anche quattro volte maggiore del consumo attuale dei Paesi Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). La Cina, seguita dagli Stati Uniti, secondo la società Ernst&Young è una delle mete più ambite per investimenti in energia pulita. Negli ultimi anni la Cina ha visto un giro d’affari di 34,6 miliardi di dollari solo per le energie rinnovabili e nel 2009 è stato il Paese con il più alto tasso di produzione eolica a livello globale.

Questo non è certo passato inosservato e le grosse imprese italiane per le rinnovabili stanno puntando molto sui mercati cinesi. Un esempio è dato dal gruppo Asja Ambiente Italia, specializzato nelle energie alternative, che dal 2004 investe nei mercati cinesi. Come afferma il presidente Agostino Rebaudegno, i tre impianti di captazione e valorizzazione dei gas di discarica non solo contribuiscono ad abbattere ingenti quantità di emissioni di gas serra, ma generano anche energia elettrica che viene ceduta alla rete di distribuzione nazionale, e calore che viene utilizzato in loco.

[Fonte: Adnkronos]

[Foto: sgtravel]