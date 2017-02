Nuovo spot Forum Nucleare Italiano, scacco matto (video)

0

La formula e i contenuti della partita a scacchi non sono stati messi in discussione dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria nella decisione n. 12 del 18 febbraio scorso e rimangono pertanto invariati nel nuovo spot diffuso online dal Forum Nucleare Italiano.

A cambiare, dopo l’etichettatura di ingannevole che si era guadagnata il precedente filmato, è la posizione favorevole al nucleare, espressa in maniera esplicita con un: Noi siamo favorevoli e tu?, che non lascia adito ad equivoci sulla posizione del Forum. Forum che, in una nota apparsa sul sito, ci tiene a sottolineare che riguardo al