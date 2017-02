Rifiuti, l’Italia utilizza ancora troppo la discarica

0

Il dramma che si sta vivendo in questi ultimi tempi in alcune città come Palermo, Napoli e di recente anche in alcune zone intorno alla Capitale, hanno riportato al centro del dibattito politico la questione dei rifiuti. Anche se ultimamente la gestione di questo problema sta senza dubbio migliorando (quasi tutti i Comuni hanno un serio piano di riciclaggio), ancora non stiamo facendo abbastanza. Come sottolinea Eurostat infatti, fino al 2011, ultimo anno in cui abbiamo i dati completi, abbiamo riciclato ancora troppo poco e gettato ancora troppi rifiuti in discarica.

La media dell’Unione Europea a 27 è infatti al 35,6% di rifiuti che finiscono in discarica (quella dell’UE-15 è ancora più bassa), mentre da noi è vicina alla metà, il 46,3% per la precisione. Eppure il tasso di riciclaggio è elevato con un rifiuto su 5 che viene riutilizzato in qualche modo, anche se la media europea è di uno su 4. Purtroppo utilizziamo ancora troppo poco il compostaggio, in cui ci superano tutti gli Stati Occidentali, e l’incenerimento per produrre energia in cui facciamo meglio soltanto degli Stati più arretrati come quelli dell’ex Unione Sovietica.

Guardando dentro casa nostra vediamo che anche all’interno del Paese la situazione è molto diversa. Passiamo infatti da un tasso di raccolta differenziata del 32% della Lombardia al’1,1% della Calabria o 1,7% della Sardegna. Purtroppo in questo, nonostante i provvedimenti degli ultimi tempi, le Regioni meridionali devono ancora crescere molto dato che le prime 5 Regioni per riciclaggio dei rifiuti sono al Nord (dopo la Lombardia troviamo il Veneto, Trentino, Toscana ed Emilia Romagna), mentre le 5 peggiori sono al Sud (Calabria, Sardegna, Campania, Sicilia e Molise).

È tutta questione di cultura e di investimenti nelle infrastrutture, dato che come produzione pro capite di immondizia siamo esattamente nella norma. La buona notizia è che comunque il trend è in crescita e sembra non doversi arrestare, anche nelle Regioni del Sud.

