3 motivi per scegliere le energie rinnovabili

Continuare a ignorare il cambiamento climatico e sfruttare le energie esauribili è ormai impossibile: per andare avanti c’è bisogno di cambiamento. Un recente studio di CREA e Greenpeace hanno dimostrato i gravi danni provocati dall’aria tossica causata dai combustibili fossili, e i danni non riguardano solo noi, ma anche e soprattutto il pianeta stesso. La soluzione però c’è, ed è molto evidente, letteralmente davanti agli occhi di tutti: vento, terra, acqua, sole… in pratica: energie rinnovabili.

L’utilizzo di queste fonti energetiche può essere una scelta importante, sia a livello personale che ambientale. Ecco, quindi, 3 buoni motivi per sceglierle.

Risparmio

Nell’ideale comune, optare per il rinnovabile è una scelta costosa, ma in realtà non è del tutto così. Se si prende come esempio una caldaia a idrogeno, che sfrutta quindi una fonte di energia rinnovabile per la produzione di calore, in effetti il costo dell’apparecchio può risultare più alto. Tuttavia, questo nell’effettivo consuma molto meno, e in pochissimo tempo (giusto qualche bolletta) si può anche rientrare del costo sostenuto per la caldaia, che a questo punto si può considerare un vero e proprio investimento. Il risparmio sui consumi, a conti fatti, è davvero notevole, sia in confronto al gas sia in relazione al proprio contratto sull’elettricità nel caso in cui si volesse optare per un impianto fotovoltaico. In questo caso, è importante fare un confronto prezzi luce per comprendere quali sono le offerte del mercato occhi e scegliere l’opzione che più si addice alle proprie disponibilità ed esigenze.

Incentivi e detrazioni

Oltre al grande risparmio che si riesce a ottenere, se scegli di orientarti verso un’opzione più green per la tua casa, l’Italia ti viene in conto con detrazioni e incentivi ad hoc. L’esempio più lampante è l’Ecobonus, una detrazione fino al 65% delle spese sostenute per operazioni di riqualificazione ed efficientamento energetico, ma c’è anche il Conto Energia Termico, che rimborsa parte di quanto si è speso per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile.

Contributo alla salvaguardia dell’ambiente

L’ultimo motivo, ma non per importanza, da tenere a mente è la possibilità di far parte del cambiamento, anzi: del miglioramento. Scegliere di sfruttare energie rinnovabili può rappresentare un impegno concreto che si fa per la salvaguardia dell’ambiente e del pianeta, che è la nostra casa. Così come ci si prende cura dei mobili, dei pavimenti e dei muri di casa, allo stesso modo dovremmo fare con la Terra. E optando per fonti di energia rinnovabile e naturali si ha l’opportunità di farlo davvero, contribuendo al benessere e alla salute del pianeta con meno emissioni nocive.

Basta pensare anche solo alla differenza che può fare usare una caldaia a idrogeno, che quindi non genera emissioni nocive da immettere ogni giorno nell’aria che si respira, e che non va così ad aumentare il fenomeno dell’effetto serra. Grandi organizzazioni come il WWF sognano un mondo totalmente mosso da energie rinnovabili entro il 2050, e se ognuno fa la sua parte tutto questo potrebbe essere una realtà.