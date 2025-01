Acquistare carbon credit: tutto ciò che devi sapere

0

In un mondo sempre più minacciato dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, ogni gesto conta. Le immagini di foreste che scompaiono, ghiacciai che si sciolgono e comunità vulnerabili colpite da eventi climatici estremi ci ricordano, ogni giorno, l’urgenza di agire. Cosa possiamo fare, concretamente, per invertire questa tendenza?

Tra le tante strategie praticabili a tal scopo, acquistare crediti di carbonio rappresenta oggi una delle risposte più concrete e attuali: una strada innovativa che sempre più viene scelta da aziende e individui, tanto consapevoli del proprio impatto ambientale quanto desiderosi di contribuire attivamente alla salvaguardia del pianeta.

Per comprendere a pieno il valore di questa nuova opportunità, è fondamentale esplorarla partendo dall’ABC: andiamo dunque alla scoperta di cosa sono i crediti di carbonio, come possono contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e perché rappresentano una scelta interessante, per chi desidera fare la differenza.

Cosa sono i crediti di carbonio?

Un credito di carbonio rappresenta una tonnellata di anidride carbonica equivalente (CO2e) che viene evitata, ridotta o sequestrata dall’atmosfera attraverso un progetto di tutela ambientale mirato a tale scopo.

I crediti di carbonio vengono pertanto generati da iniziative che implementano soluzioni sostenibili: quali? Ad esempio la riforestazione, la protezione delle foreste a rischio, la produzione di energia rinnovabile possono essere al centro di progetti ambientali che generano crediti di carbonio, così come altre iniziative legate al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas serra: come il progetto Water is Life di Madaprojects. I crediti di carbonio così generati possono essere acquistati da aziende o individui, per compensare le proprie emissioni e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e di sviluppo sostenibile globali.

Crediti di carbonio: l’importanza di scegliere quelli certificati

Tuttavia, come in tutti i settori, anche quando si parla di crediti di carbonio è opportuno fare le dovute precisazioni. Non tutti i crediti di carbonio, infatti, sono uguali: affinché l’acquisto di crediti di carbonio sia davvero efficace, è essenziale valutare attentamente la loro certificazione e affidabilità. Se il tuo obiettivo è contribuire realmente al miglioramento dell’ambiente e del clima, è fondamentale optare solo ed esclusivamente per crediti certificati: ossia, rilasciati da enti preposti a livello internazionale a monitorare la qualità dei crediti di carbonio e pubblicati su appositi registri, come il Verified Carbon Standard (VCS) di Verra o quello di Gold Standard.

Questo perché solo i crediti di carbonio di alta qualità garantiscono che le riduzioni delle emissioni siano reali, addizionali, unici, misurabili e permanenti. Se non sono certificati, si rischia di incappare in crediti di carbonio che non corrispondono a un reale assorbimento del gas serra o, addirittura, di finire nella trappola del greenwashing.

Madaprojects si distingue in questo ambito, offrendo solo crediti di carbonio certificati e di alta qualità: ossia, generati da progetti ad alto impatto ambientale e sociale che mirano a generare una reale e concreta riduzione dei gas a effetto serra in atmosfera e, al contempo, a migliorare le condizioni di vita delle comunità più svantaggiate. Tali risultati vengono misurati secondo standard internazionali di settore che ne rilasciano la certificazione: vediamo ora cos’è Water is Life, progetto ambientale che genera crediti di carbonio certificati.

Progetto “Water is Life”: quando il cambiamento parte dall’acqua

Madaprojects è un’organizzazione impegnata nello sviluppo di progetti sociali e ambientali nei Paesi in Via di Sviluppo, e in particolare in Madagascar, una delle aree più vulnerabili al cambiamento climatico ma altrettanto ricca di biodiversità. Attraverso le proprie iniziative, l’azienda mira a preservare l’ambiente e la qualità dell’aria, migliorando al contempo la qualità di vita delle comunità locali. Come?

Con il progetto “Water is Life”, Madaprojects affronta il problema dell’accesso all’acqua potabile: un tema essenziale per la salute e il benessere delle comunità locali, in quanto nel Sud dell’isola africana l’acqua potabile è spesso carente o addirittura assente. Fornendo accesso all’acqua potabile ai villaggi remoti del Madagascar, Madaprojects porta un elemento di vitale importanza laddove non è disponibile. Non solo: con questa operazione, si arriva al contempo a ridurre le emissioni di gas serra a livello globale. Perchè?

Nelle comunità in cui l’acqua potabile è carente, le famiglie sono costrette ad approvvigionarsi di acqua da fonti non sicure per i loro fabbisogni quotidiani. Tale acqua contaminata, prima di poter essere bevuta, viene quindi potabilizzata attraverso la bollitura, utilizzando carbone o legna da ardere: processo questo che, purtroppo, contribuisce notevolmente alla deforestazione in Madagascar e alle emissioni di CO2 e gas nocivi in atmosfera. Costruendo pozzi d’acqua potabile con Water is Life, non solo si fornisce salute e benessere alla popolazione locale, ma di fatto si elimina la necessità di bruciare carbone o legna prima di poterla consumare: ciò si traduce in enormi quantità – misurabili e tangibili – di emissioni di gas a effetto serra evitate.

Acquistando crediti di carbonio generati da “Water is Life”, dunque, si sostiene direttamente questa iniziativa, garantendo che più famiglie malgasce possano beneficiare di acqua pulita e sicura e che meno emissioni di gas serra vengano emesse in atmosfera. I risultati? Riduzione delle emissioni, conservazione delle foreste e promozione della salute pubblica.

Ti diciamo di più: questo approccio favorisce anche l’uguaglianza di genere, dal momento che in Madagascar sono proprio le donne e le bambine a dover affrontare ogni giorno lunghi tragitti a piedi, sotto il sole, con le taniche sulla testa per raccogliere l’acqua. Fornendo loro acqua potabile, si dona loro il tempo necessario per lavorare, prendersi cura della famiglia o frequentare la scuola: ecco come, con Water is Life, viene creato un circolo virtuoso di vantaggi che, a cascata, portano numerosi benefici, sia sul fronte ambientale che umano.

Perché acquistare crediti di carbonio

È facile ora comprendere quali siano i motivi per acquistare crediti di carbonio certificati. Se da un lato sono indiscutibili i benefici per l’ambiente e per la popolazione, dall’altro questa operazione diventa una scelta strategica anche per le aziende, in particolare per quelle che vogliono:

Compensare le proprie emissioni: Nonostante gli sforzi per ridurle, alcune emissioni sono inevitabili. Compensarle tramite crediti di carbonio è un passo fondamentale e imprescindibile verso la neutralità climatica e il Net Zero. Sostenere progetti con impatto positivo: I progetti come “Water is Life” non solo riducono le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, ma migliorano sensibilmente le condizioni di vita delle comunità locali più svantaggiate. Rafforzare la propria reputazione: Per le aziende, investire in crediti di carbonio certificati dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità, migliorando la percezione del marchio da parte delle fasce di consumatori più attente alle tematiche ambientali.

Acquistare crediti di carbonio certificati da Madaprojects è un processo semplice e trasparente, un modo tangibile per partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico. Ogni credito acquistato rappresenta un passo avanti verso un pianeta più sano e un’atmosfera meno inquinata. Non solo: grazie a Madaprojects, questo investimento assume anche una dimensione umana, supportando progetti che migliorano la vita di decine di migliaia di persone svantaggiate.

Per concludere, possiamo affermare che investire in carbon credits certificati è molto più di una semplice scelta ambientale: è una delle azioni più concrete che si possano intraprendere oggi, per combattere il cambiamento climatico. Non si tratta solo di bilanciare le emissioni, ma anche di supportare progetti che generano impatti positivi duraturi, sull’ambiente e sulle comunità. Scegliere crediti di carbonio certificati è una garanzia affinché il nostro impegno sia davvero efficace e concreto: significa contribuire attivamente a un cambiamento positivo per noi e per le prossime generazioni, consapevoli che le azioni di oggi si tradurranno in un pianeta più sano domani.