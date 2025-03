Ambiente protetto per le api, potenziale svolta in Italia

Attenzione ad una possibile svolta sull’ambiente protetto per le api. C’è un progetto molto interessante per la salvaguardia del nostro ambiente, ma della nostra vita più in generale, che arriva dal Veneto e riguarda il mondo delle api. Questi insetti sono fondamentali per l’intero ecosistema che ci circonda e diventa fondamentale salvaguardarli.

Cosa sappiamo su un nuovo possibile ambiente protetto per le api

A tal proposito si parla delle cave dismesse presenti nel Veneto, che sono davvero tante, e che possono diventare un ambiente protetto proprio per le api. Quest’ultime stanno diventando purtroppo sempre più rare, ma sono preziosissime per l’agricoltura e l’intero ambiente. Ecco quindi che si è pensato al progetto Cave amiche delle api, ideato nel dettaglio dall’Albo dei cavatori del Veneto e dall’associazione regionale Apicoltori, che conta oltre 3mila soci, ed ha ottenuto anche il patrocinio del consiglio regionale.

Un progetto che ruota nella chiara intenzione di trasformare le aree dismesse in generatori di effetti positivi per l’ambiente e per il settore primario. Quando finisce il loro ruolo di attività estrattiva, queste cave devono per legge tornare all’uso agricolo. In questo modo si possono tranquillamente trasformare in risorse importanti per il nostro ambiente.

Ciò significa che possono diventare zone di stoccaggio verde di anidride carbonica, centrali di produzione di energie rinnovabili, aree di ricarica della falda, bacini di raccolta delle acque per l’irrigazione, a servizio di consorzi di bonifica, agricoltori e gestori idrici. Infine c’è l’idea di renderle proprio delle perfette oasi per le api: infatti visto come siano state lasciare a riposo per un periodo piuttosto lungo dalle varie pratiche agricole, le superfici delle cave sono prive di sostanze chimiche nocive, quindi diventano un vero e proprio rifugio incontaminato.

Questa situazione chiaramente può favorire la biodiversità e l’equilibrio ecologico. In queste aree prive di qualsiasi tipo di contaminazione, ecco che si tramutano in un luogo ideale per le api. Qui sarà necessario, come previsto da questo progetto, piantare essenze mellifere, creare apiari e percorsi didattici. In Veneto le cave sono distribuite, in particolare nel Veronese, Vicentino e nel Trevigiano, province caratterizzate da una bassa qualità dell’aria, che può essere parzialmente recuperata.

Il lavoro delle api è importante non solo per la biodiversità, ma è in grado anche di rivelare proprio possibili inquinamenti. Non è la prima volta che si attua un progetto di questo genere, già sperimentato in altre zone d’Europa, quindi senza dubbio risulta essere un modello efficace e da seguire, con un aiuto concreto da parte della tecnologia. Le api sono troppo importanti per l’intero ecosistema umano ed è fondamentale proteggerle dall’estinzione.