La situazione sui cambiamenti climatici e le iniziative in Italia nel 2025

Tiene banco il tema dei cambiamenti climatici. Dall’800 ad oggi il clima ha subito notevoli cambiamenti, generando effetti non proprio positivi per il nostro Pianeta. A tal proposito è interessante l’inchiesta effettuata a riguardo da parte della primaria De Amicis di Massa Fiscaglia, che ha evidenziato chi si è accorto dei primi cambiamenti climatici. Sono stati gli alunni della classe quinta di Massa Fiscaglia a raccontare questo cambiamento climatico negli anni e tutto ciò che ne è scaturito.

Il punto sui cambiamenti climatici con le nuove tendenze

Un’iniziativa interessante per il campionato di giornalisti cronisti che ha dato modo a questi ragazzi di approfondire le condizioni climatiche negli anni sotto la supervisione dell’insegnante Monica Fantinuoli. Un’inchiesta che risulta essere di grande attualità e che vale assolutamente la pena leggere. Quello che è stato scoperto da quest’inchiesta è che il primo che si occupò del cambiamento climatico fu uno scienziato molto famoso, Shen Kuo, il quale inizio a parlarne dopo diversi esperimenti, accorgendosi di come il clima avesse subito delle modifiche durante gli anni.

Quando nell’800 iniziò l’industrializzazione con l’utilizzo dei combustibili fossili, le varie attività degli uomini producevano gas serra nell’atmosfera. Più precisamente era il 1859 quando Svante Arrhenius cominciò a parlare della Co2. Arrhenius si rese conto di come negli ultimi 50 anni la temperatura stesse cambiando, si era infatti alzata di 0,16 gradi per decennio.

Chiaramente ci sono molte cause che hanno generato negli anni questo cambiamento climatico, a partire proprio dall’inquinamento delle industrie, ma hanno avuto un ruolo importante anche l’abbattimento degli alberi e gli scarichi delle fabbriche che non vengono smaltiti nel modo corretto. Per evitare questo problema sempre più evidente, in realtà basterebbe rispettare delle regole anche abbastanza semplici. In primis non consumare acqua, non sprecare la carta e soprattutto rispettare la Flora e la Fauna.

Il problema è che queste semplici regole non vengono rispettate dagli uomini. Eppure basterebbe piantare degli alberi dove non ce ne sono ed evitare di uccidere animali e piante. Il problema dell’acqua nel mondo è sempre più evidente perché i ghiacciai si sciolgono a causa delle temperature elevate e chiaramente senz’acqua non si potrebbe vivere.

L’associazione Youth4climateè nata proprio per contrastare questo fenomeno e salvaguardare l’ambiente e al comando ritroviamo l’attivista Greta Thunberg. Bisogna salvare il mondo e per farlo è necessario arrestare il cambiamento climatico attraverso semplici regole da seguire, combattendo l’inquinamento ed evitando gli sprechi. Diventa importante pulire le spiagge, i mari, le strade, ma soprattutto rispettare la natura. Solo in questo modo si aiuterà il pianeta Terra e si eviteranno questi cambiamenti climatici sempre più preoccupanti.