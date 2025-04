La tutela dei ghiacciai è interesse anche dell’Italia

Cruciale la tutela dei ghiacciai. Il riscaldamento globale è un tema che sta particolarmente a cuore all’azienda Millet che, come sottolineato dal CEO Romain Millet, supporta da anni iniziative volte a tutelare il mondo dei ghiacciai. L’azienda francese ha deciso di impegnarsi a riguardo anche perché è un tema che le sta fortemente a cuore visto come la montagna e i ghiacciai sono il suo pane quotidiano.

Fondamentale oggi la tutela dei ghiacciai, anche per l’Italia

Con il cambiamento climatico proprio la montagna con i suoi ghiacciai è senza dubbio in pericolo. Non c’è nemmeno bisogno di guardare troppo in là con gli anni per capire come le cose stiano cambiando con troppa celerità e c’è la necessità di porre un freno o quantomeno provare a rallentare questo processo del riscaldamento globale.

Millet sa quindi che la sopravvivenza di questi ambienti sia fondamentale per l’intero ecosistema e la salute dell’uomo, per questo è in prima linea per proteggere i ghiacciai. Basti pensare come dal 1850, i ghiacciai dell’Alta Savoia, in Francia, hanno perso il 30% della loro superficie, un fenomeno che evidenzia l’intensificarsi dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

Una situazione che deve far preoccupare tutti, infatti per Millet la protezione di questi ghiacciai non è solo una questione ecologica, ma anche per tutto ciò che in questi anni l’azienda francese ha realizzato per il mondo della montagna. C’è chiaramente il pericolo che l’attività svolta da anni, ricordiamo infatti come Millet si occupi di fornire attrezzature per l’alpinismo e sport outdoor, possa ritrovarsi in un brutto fallimento.

Non è però solo una questione prettamente personale, certo questo è un argomento che sta a cuore maggiormente l’azienda, ma c’è bisogno che tale marchio agisca anche per proteggere il Pianeta da questo riscaldamento globale. Basti pensare come solo il 30% della superficie della Terra sia protetta, è quindi opportuno fare di più e muoversi in prima linea.

Ecco quindi che Millet si è ritrovata ad avviare una partnership con il progetto Ice & Life, guidato dallo scienziato Jean-Baptiste Bosson, per supportare la ricerca sulla protezione dei ghiacciai e degli ecosistemi post-glaciali. Iniziato nel 2020, il progetto studia 28 siti in Alta Savoia, con inventari della flora e fauna locali, per monitorare l’evoluzione di questi ambienti mentre i ghiacciai si ritirano. L’obiettivo è sviluppare strategie di conservazione basate su dati scientifici.

Millet poi è attiva anche nel concetto di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche, spingendo verso la promozione di progetti volti proprio a tutelare l’ambiente. Solo in questo modo si potrà preservare la bellezza e la salute della montagna. L’azienda francese vuole andare oltre al prodotto che fornisce, mantenendosi attiva nel supportare iniziative per salvaguardare i ghiacciai.