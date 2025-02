Corsi di WWF che potrebbero fare la differenza a breve in Italia

In arrivo corsi di WWF. L’ambiente è un tema che negli ultimi anni è diventato imprescindibile per salvaguardare la nostra salute, ma è un tema che bisogna sensibilizzare soprattutto tra i più giovani. A tal proposito è molto interessante l’iniziativa indetta da WWF Italia e Universal Site Business per fornire proprio ai giovani i mezzi necessari per affrontare le diverse sfide ambientali.

Alcune anticipazioni sui prossimi corsi di WWF

A tal proposito sono stati indetti due percorsi interessanti proprio per i più giovani e che vale la pena tenere in considerazione. A Napoli, dal 15 febbraio, sarà possibile partecipare a Napoli For Nature, For Us Legal Edition. Si tratta di un vero e proprio corso di formazione che mira a plasmare nuove figure professionali che siano in grado di affrontare proprio le sfide legali legate alla tutela dell’ambiente.

Ci sarà quindi spazio a workshop e seminari per circa 30 ore di formazione su diritto ambientale, reati contro l’ambiente, contenzioso climatico e casi pratici. Quando terminerà tale corso si potrà ricevere un attestato da parte del WWF Italia. Si mira a sviluppare un vero e proprio pool di Avvocati del Panda in Campania. Si tratta di un programma che è rivolto principalmente ai giovani avvocati che sono interessati al diritto ambientale, ma anche ai laureandi e laureati in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche.

Per iscriversi bisogna essere residenti in Campania. Il corso ha il patrocinio di Ordine degli avvocati, Regione Campania e ANCI Campania. Per quanto riguarda invece il percorso For Nature, For Us a Milano, questo avrà inizio il 21 marzo. Anche in questo caso si tratta di un programma che riguarderà principalmente i giovani dai 20 ai 30 anni, con il focus finale sulle conoscenze riguardanti i campi della conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale e sociale, cambiamenti climatici e normativa ambientale, che strumenti pratici per affrontare le sfide ecologiche attraverso un’azione collettiva.

Qui i partecipanti dovranno essere 25, scelti da una selezione e dovranno essere residenti a Milano. Il ciclo formativo ha al suo interno 10 incontri per un totale di 60 ore. Anche in questo caso la formazione riguarderà workshop, lezioni frontali ed esperienze pratiche, con il coinvolgimento di esperti WWF, USB e stakeholder locali.

I temi si districheranno tra le competenze social a quelle grafiche, passando per l’energia e il contrasto ai crimini di natura. Si tratta di un progetto molto interessante che vede WWF Italia in prima linea e che avrà modo di consentire a diversi giovani di avere le giuste competenze per affrontare le diverse sfide ecologiche che il nostro Pianeta si ritrova ad affrontare quotidianamente.