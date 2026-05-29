La guida definitiva per scegliere un condizionatore portatile

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Meglio un condizionatore fisso o portatile? Funziona davvero un climatizzatore portatile? Occupa molto
spazio? Quanto consuma? Se siete arrivati fin qui è perché non avete ancora ricevuto valide e convincenti risposte alle vostre domande, e siete decisi ad acquistarne uno.

Saltando quindi tutte le informazioni generiche, vogliamo con questo articolo, proporvi una guida
definitiva per la scelta del vostro condizionatore portatile.

condizionatore portatile
condizionatore portatile

TUBO SÍ O TUBO NO?

Come ci spiega Bruno Mariucci, esperto installatore e collaboratore del sito specializzato ilcondizionatoreportatile.it, questo tipo di elettrodomestico si divide fondamentalmente in due grandi tipologie: condizionatori portatili con o senza il tubo di scarico. Nessuno dei due è meglio dell’altro,
e la scelta casca sempre in base alle esigenze.

Da anni vediamo pubblicizzare condizionatori portatili senza tubo, sicuramente molto comodi per gli spostamenti e per la collocazione, ma hanno la stessa efficienza di quelli col tubo? Facciamo chiarezza una volta per tutte su questo argomento.

I condizionatori portatili con tubo sono dotati di un motore refrigerante, rinfrescano l’ambiente ed eliminano l’aria calda della stanza per mezzo del tubo posizionato verso l’esterno. Risultano essere più rumorosi, pesanti e hanno un consumo energetico superiore ai condizionatori senza tubo, ma a differenza di questi ultimi, sono veri e propri condizionatori e rinfrescano gli ambienti come un condizionatore
fisso.

I condizionatori senza tubo sono paragonabili a dei ventilatori molto potenti, riescono ad abbassare la temperatura della stanza al massimo di due o tre gradi, hanno un consumo energetico minore, ma la loro potenza ed efficacia sono decisamente inferiori.

Il consiglio quindi, è di optare per un condizionatore portatile con tubo, che, sì, è fastidioso, un po’ ingombrante e a volte risulta essere antiestetico, ma è necessario per poter ottenere un buon livello di raffreddamento.

È assolutamente indispensabile quando si acquista un condizionatore portatile, avere le idee chiare dei BTU necessari per un corretto raffreddamento. I BTU variano in base alle caratteristiche della stanza da raffreddare:

  • tenere conto dei metri quadri utili della camera;
  • considerare l’esposizione della stanza alla luce solare;
  • valutare il tipo di ambiente da raffreddare.

I BTU infatti sono il parametro da considerare per un idoneo raffreddamento della stanza, lo stesso parametro che viene utilizzato per i condizionatori fissi. Solitamente per raffreddare una stanza da quindici a trenta metri quadri, occorre un condizionatore con potenza dai settemila ai dodicimila BTU.

Se la stanza è esposta per molte ore al giorno al sole, ed accumula quindi molto calore, o se l’ambiente non ha porte e quindi il raffreddamento viene disperso, sarà opportuno considerare un prodotto che eroghi almeno 10.000 BTU di potenza.

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