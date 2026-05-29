La guida definitiva per scegliere un condizionatore portatile

Meglio un condizionatore fisso o portatile? Funziona davvero un climatizzatore portatile? Occupa molto

spazio? Quanto consuma? Se siete arrivati fin qui è perché non avete ancora ricevuto valide e convincenti risposte alle vostre domande, e siete decisi ad acquistarne uno.

Saltando quindi tutte le informazioni generiche, vogliamo con questo articolo, proporvi una guida

definitiva per la scelta del vostro condizionatore portatile.

TUBO SÍ O TUBO NO?

Come ci spiega Bruno Mariucci, esperto installatore e collaboratore del sito specializzato ilcondizionatoreportatile.it, questo tipo di elettrodomestico si divide fondamentalmente in due grandi tipologie: condizionatori portatili con o senza il tubo di scarico. Nessuno dei due è meglio dell’altro,

e la scelta casca sempre in base alle esigenze.

Da anni vediamo pubblicizzare condizionatori portatili senza tubo, sicuramente molto comodi per gli spostamenti e per la collocazione, ma hanno la stessa efficienza di quelli col tubo? Facciamo chiarezza una volta per tutte su questo argomento.

I condizionatori portatili con tubo sono dotati di un motore refrigerante, rinfrescano l’ambiente ed eliminano l’aria calda della stanza per mezzo del tubo posizionato verso l’esterno. Risultano essere più rumorosi, pesanti e hanno un consumo energetico superiore ai condizionatori senza tubo, ma a differenza di questi ultimi, sono veri e propri condizionatori e rinfrescano gli ambienti come un condizionatore

fisso.

I condizionatori senza tubo sono paragonabili a dei ventilatori molto potenti, riescono ad abbassare la temperatura della stanza al massimo di due o tre gradi, hanno un consumo energetico minore, ma la loro potenza ed efficacia sono decisamente inferiori.

Il consiglio quindi, è di optare per un condizionatore portatile con tubo, che, sì, è fastidioso, un po’ ingombrante e a volte risulta essere antiestetico, ma è necessario per poter ottenere un buon livello di raffreddamento.

È assolutamente indispensabile quando si acquista un condizionatore portatile, avere le idee chiare dei BTU necessari per un corretto raffreddamento. I BTU variano in base alle caratteristiche della stanza da raffreddare:

tenere conto dei metri quadri utili della camera;

considerare l’esposizione della stanza alla luce solare;

valutare il tipo di ambiente da raffreddare.

I BTU infatti sono il parametro da considerare per un idoneo raffreddamento della stanza, lo stesso parametro che viene utilizzato per i condizionatori fissi. Solitamente per raffreddare una stanza da quindici a trenta metri quadri, occorre un condizionatore con potenza dai settemila ai dodicimila BTU.

Se la stanza è esposta per molte ore al giorno al sole, ed accumula quindi molto calore, o se l’ambiente non ha porte e quindi il raffreddamento viene disperso, sarà opportuno considerare un prodotto che eroghi almeno 10.000 BTU di potenza.