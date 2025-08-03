Nessun ragno artropode in Puglia: l’ironia diventa fake news

Sta diventando virale un post chiaramente satirico, con il quale si parla del presunto sbarco del ragno artropode in Italia. Precisamente in Puglia, con una sorta di allarme per utenti creduloni che ricorda molto quello relativo al ragno vagabondo. Ne abbiamo parlato in passato con un approfondimento doveroso per tutti, evidenziando che ad oggi non ci siano i presupposti per essere preoccupati. Tuttavia, se in quel caso ci si è soffermati su una specie realmente esistente, oggi 3 agosto non posso non evidenziare che siamo al cospetto di una clamorosa bufala. Diventata tale proprio per la propensione nel credere alla storia.

Occorre chiarire la storia del ragno artropode in Puglia oggi 3 agosto qui in Italia

Quanto premesso è già sufficiente per capire quanto sia importante chiarire la storia del fantomatico ragno artropode in Puglia. Come riportato da alcune fonti in mattinata, tutto nasce dalla condivisione sui social di alcuni post chiaramente satirici, in quanto questa specie (per fortuna) non è mai stata riconosciuta ufficialmente. In particolare, il ragno diventato virale non è altro che facehugger. Cosa vuol dire? Stiamo parlando una larva parassita che è stata estratta direttamente dalla serie cinematografica Alien.

Un grosso malinteso, involontariamente alimentato da una pagina Facebook che intendeva soltanto scherzare sulla vicenda. Come? Aggiungendo che sono innocui e prendendo in giro tutti coloro che sono sempre dalla parte degli animali. A prescindere, anche quando questi possono rappresentare un pericolo per le persone. La storia di oggi evidenzia come tante persone tendano a credere a tutto quando si imbattono in un nuovo contenuto sui social.

Morale della favola? Ad oggi non esiste alcun ragno artropode avvistato in Puglia e nulla lascia pensare che le cose possano cambiare in futuro. Anche voi avete visto il post in questione di recente?

I ragni, creature spesso oggetto di fascinazione e talvolta di timore, appartengono a un vasto e diversificato gruppo di animali invertebrati: gli artropodi. Questa vasta categoria include anche insetti, crostacei e miriapodi, e si distingue per alcune caratteristiche chiave che li rendono dominatori in molti ecosistemi terrestri e acquatici.

Specificamente, i ragni fanno parte della classe degli Aracnidi (il cui nome deriva dal greco aràcne), che si differenzia dagli insetti per alcune peculiarità anatomiche fondamentali. Una delle più evidenti è la divisione del corpo in due segmenti principali: il cefalotorace (o prosoma), che è la fusione della testa e del torace, e l’addome (o opistosoma). A differenza degli insetti, che hanno sei zampe, i ragni si distinguono per le loro otto zampe articolate, poste tutte sul cefalotorace.

Un’altra caratteristica distintiva dei ragni è la presenza dei cheliceri, appendici boccali dotate di zanne velenifere nella maggior parte delle specie, utilizzate per immobilizzare le prede.