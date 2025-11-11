La bufala con la foto dell’Aurora Boreale in Italia sulle Alpi

Sta girando moltissimo, in questi giorni, la foto della presunta Aurora Boreale in Italia, precisamente sulle Alpi, che ha fatto discutere non molto. Un argomento che, da sempre, affascina anche coloro che solitamente non sono vicini a queste tematiche e che, al contempo, induce gli addetti ai lavori a sollevare dei dubbi quando qualcosa non torna. Ebbene sì, sembrano esserci tutti i presupposti per parlare di foto fake, o comunque decontestualizzata rispetto a quanto riportato anche da TG nazionali di recente.

Decontestualizzazione per la foto dell’aurora boreale in Italia sulle Alpi

Dunque, si torna a parlare di bufale sul nostro sito, dopo quelle che smentiscono il cambiamento climatico in corso. Una presa di posizione sull’argomento del giorno, per la cronaca, arriva direttamente dal Team della pagina di divulgazione scientifica “Passione Astronomia”. Lo staff, nello specifico, in queste ore si è visto costretto a segnalare un caso di disinformazione in quanto in questi giorni è stata spacciata un’immagine per aurora boreale da varie testate giornalistiche. Secondo la fonte, come accennato in precedenza, la foto in questione è stata passata anche in un servizio del TG1.

Il team di Passione Astronomia ha redatto un post in cui abbiamo spiegato e dimostrato, dati scientifici alla mano, che quella ritratta in foto non sia in alcun modo un’Aurora Polare. La tesi condotta è che probabilmente sia al contrario una foto a lunga esposizione fatta da smartphone e venuta mossa. Ma per appurare ciò che è stato realmente fotografato servono dati di scatto non forniti dall’autore. Chiara la presa di posizione finale: “Vedere una fake news rimbalzare ovunque e passare addirittura al servizio di informazione pubblico senza nemmeno una breve verifica è una presa in giro verso le persone“.

Vi lasciamo a questo punto al link del post dove viene spiegato il caso della presunta foto dell’aurora boreale sulle Alpi, in Italia, come del resto hanno provato a fare tante altre pagine di divulgazione scientifica, nel tentativo di limitare al massimo la disinformazione sull’argomento relativo alla presunta Aurora Boreale sulle Alpi in Italia.

La circolazione di foto di presunte Aurore Boreali visibili dalle Alpi (e in generale dall’Italia) è un tema ricorrente, spesso accompagnato da confusione tra fenomeni reali, errori di identificazione e occasionali fake news. Il caso più noto risale alla fine del 2021, quando una fotografia scattata da un alpinista sul Gran Zebrù (tra Lombardia e Trentino-Alto Adige) divenne virale. Molti media e utenti la etichettarono subito come “Aurora Boreale in Italia”, un evento estremamente raro a quelle latitudini.