Stop alle auto termiche oltre il 2035: gli ultimi aggiornamenti

Il tanto atteso stop alle auto termiche a quanto pare arriverà ben oltre il 2035, stando agli ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in questi giorni per tutti coloro che sono sempre interessati a tematiche del genere.

I politici tedeschi hanno raggiunto il loro obiettivo, visto che la Commissione europea revocherà lo stop alle auto endotermiche nel 2035. Il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha rivelato alla Bild l’esito di un incontro con il presidente del massimo organo esecutivo della Ue, Ursula von der Leyen: dopo intense trattative a Bruxelles, è stato deciso di revocare la scadenza non solo del 2035 ma anche quella, ipotizzata negli ultimi giorni, del 2040. In sostanza, i motori termici avranno ancora una vita lunga.

L’Europa cambia rotta: auto termiche oltre il 2035.

“Il divieto per le auto termiche è escluso”

“Per le nuove immatricolazioni di veicoli dal 2035 in poi”, ha detto Weber alla testata tedesca, “sarà obbligatorio un obiettivo di riduzione delle emissioni medie di CO2 delle flotte delle Case automobilistiche del 90% e non più del 100%”.

Inoltre, non ci sarà alcun obiettivo del 100% dal 2040: “Ciò significa che il divieto ai motori a combustione interna è escluso. Tutti i motori attualmente costruiti in Germania potranno quindi continuare a essere prodotti e venduti”, ha aggiunto il politico tedesco. Le sue dichiarazioni, grazie alle conferme di un portavoce, sono poi state riprese da altre testate tedesche.

La svolta, già inclusa in un accordo politico raggiunto stanotte e già definito nei suoi dettagli più rilevanti, è stata annunciata martedì 16 dicembre. Secondo la Bild, a pesare sulla decisione di Bruxelles sarebbe stata non solo la “chiara posizione” assunta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, ma anche la lettera congiunta inviata dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai capi di governo di diversi altri Paesi, tra cui il primo ministro polacco Donald Tusk.

“Con questo risultato, manteniamo le nostre due promesse più importanti: restiamo impegnati per la neutralità climatica, ma garantiamo anche la neutralità tecnologica. In tal modo inviamo un segnale importante all’intera industria automobilistica e garantiamo decine di migliaia di posti di lavoro industriali”.

Insomma, ci sarà ancora da aspettare per lo stop alle auto termiche, andando oltre il 2035 di cui si è parlato tanto in questi anni. Gli ultimi aggiornamenti sono stati molto chiari sotto questo punto di vista e con ogni probabilità sposteranno di molto la data limite qui in Italia.