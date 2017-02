Solar Impulse: il giro del mondo con un aereo solare, la sfida di Bertrand Piccard

Traffico nei cieli, gli aerei sono veloci, sicuri, comodi, ma inquinano.

Finito di straziare la troposfera con gas di scarico di automobili ed esalazioni tossiche dei rifiuti, passiamo ora ad intossicare i piani alti della Terra. Sembra quasi una gara a come avvelenare prima il nostro Pianeta.

Certo non mancano le spinte innovative verso l’uso di biocarburante anche per gli aerei, utilizzando le biomasse . Ma siamo ancora lontani da una sperimentazione talmente intensa e con molti investimenti da trovare una soluzione.

Se guardiamo indietro alla storia della scienza e della tecnologia , capiamo che nulla è impossibile per la mente umana, che riesce a creare cose straordinarie.

Sulle energie pulite poi la strada è già spianata, e mi viene da chiedermi come mai non si acceleri la corsa verso le. E invece si va avanti a piccoli passi, forse a causa dei troppi interessi economici che gravitano intorno ai combustibili fossili , al nucleare , e alle industrie ad alta resa di guadagni, e poca attenzione per l’impatto ambientale.