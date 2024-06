0

Le piattaforme di casinò online sono cambiate considerevolmente negli ultimi anni, includendo sempre più giochi e offrendo una grande varietà di stimoli al giocatore, spesso a partire da alcuni dei titoli più consolidati, nell’ambito della cultura collettiva del gioco online, ma con grandi variazioni in termini di simboli, colori, accoppiamenti, abbinamenti, colonne sonore e tanto altro ancora.

Ovviamente, il tutto varia a seconda della piattaforma che si sceglie per giocare online. Ovviamente, per quanto non sia possibile indicare quali sono tutti i giochi presenti in un casinò online, si tenta di effettuare una panoramica principale di quelli che sono i fondamentali da scegliere.

Slot machine

Tra i principali giochi presenti in una piattaforma di casinò online non si può fare a meno di citare le slot machine, che costituiscono anche gran parte dell’interesse di numerosi giocatori. Naturalmente, il funzionamento delle slot machine è molto chiaro e, per questo motivo, spesso queste ultime vengono e scelte da parte di quelle persone che non hanno voglia di mettere alla prova grandi capacità di intuito, di previsione e di calcolo, affidandosi semplicemente alla casualità e al divertimento.

La grande peculiarità delle slot machine online è determinata dalla grandissima varietà di questi giochi che, ormai, si sono diffusi in ogni ambiente e in qualsiasi piattaforma, variando in termini di colori, simboli, breve trama, bonus e promozioni particolari, canzoni o musica di sottofondo e tanto altro ancora. Una variante delle slot machine molto apprezzata, negli ultimi anni, oltre che pubblicizzata anche nelle diverse piattaforme di streaming come YouTube e Twitch, è quella del Crazy Time, una slot machine che presenta delle tipologie di puntata differenti e, in qualche modo simile anche alla roulette, con bonus e moltiplicatori molto particolari che hanno attirato giocatori di tutto il mondo.

Roulette

Citata precedentemente, la roulette è un gioco da casinò che conserva una grandissima storia che si è radicata essenzialmente in due forme: la roulette europea, o comunque francese, e quella americana, in cui la differenza sostanziale è determinata dall’esistenza di un doppio zero, dunque da probabilità differenti di ottenere la vittoria. La roulette è un gioco che appassiona numerosi giocatori nonostante il funzionamento che, in termini tecnici, risulta essere molto semplice e standardizzato. Eppure, tra le tante tipologie di roulette che esistono nelle piattaforme online ce ne sono alcune che attirano l’attenzione dei giocatori, tra cui quelle con il famoso lightning, ovvero un evidenziatura di determinate caselle dove si ottengono dei bonus particolari, nel caso di puntate su un numero che viene estratto dalla roulette. In generale, al di là delle tipologie specifiche, il gioco della roulette è sempre un modo per mettere alla prova anche il calcolo delle probabilità e la sfida al banco, che si tratti di puntate più semplici, come quella del rosso e del nero, o di più complesse, relative a numeri, sezioni o colonne.

Blackjack

È sicuramente uno dei giochi più famosi nell’ambito dei casinò online, oltre che in quelli terrestri, tanto da aver ispirato numerose manifestazioni artistiche, tra canzoni, film e serie TV che parlano di blackjack. Il famoso fante nero, così come da tradizione italiana, è un gioco che si è radicato nell’ambito della cultura popolare dei casinò, grazie ad un sistema di gioco che appassiona numerosi giocatori, nell’atto della sfida al banco in cui mettere alla prova intuito, strategie di diverso genere e anche un pizzico di fortuna e di casualità. Nell’ambito dei casinò online, anche il blackjack si è radicato in diverse forme, a partire dal gioco principale: ad esempio, esistono alcune piattaforme che permettono di giocare al blackjack offrendo dei moltiplicatori differenti, con i quali è possibile pagare anche nel caso di carte dello stesso seme o dello stesso numero, nel caso in cui si effettui una puntata specifica. In questo modo, non sarà possibile vincere soltanto nel caso di sconfitta del banco, che presenta un numero più basso del giocatore o che sballa, ma anche con puntate alternative che differenziano il gioco.