La nuova direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane: stato di attuazione

Con la Direttiva UE 2024/3019 l’Unione europea ridefinisce gli standard del servizio di depurazione, introduce il trattamento quaternario per rimuovere i microinquinanti e fissa al 2045 l’obiettivo di neutralità energetica per gli impianti sopra i 10.000 abitanti equivalenti. Per l’Italia, ancora alle prese con quattro procedure di infrazione sulla direttiva del 1991, il passaggio è particolarmente impegnativo.

Il 12 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riscrive la disciplina del trattamento delle acque reflue urbane e sostituirà, dal 1° agosto 2027, la storica Direttiva 91/271/CEE. Il provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2025, dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 31 luglio 2027. Il testo, articolato in 35 articoli e 8 allegati, fa parte dello Zero Pollution Action Plan del Green Deal europeo e ridefinisce in modo sostanziale obblighi, scadenze e modello di finanziamento del servizio di depurazione.

Da 91/271/CEE a 2024/3019: perché serviva una nuova direttiva

La Direttiva 91/271/CEE, adottata oltre trent’anni fa, è stata per decenni il principale riferimento europeo in materia di acque reflue. Nel tempo ha mostrato limiti strutturali: non copriva gli agglomerati più piccoli, non disciplinava i microinquinanti emergenti (residui farmaceutici, cosmetici, PFAS, microplastiche), non poneva obiettivi di efficienza energetica né di economia circolare.

La Direttiva 2024/3019 interviene proprio su questi fronti. Estende l’ambito di applicazione agli agglomerati a partire da 1.000 abitanti equivalenti (a.e.), introduce obblighi progressivi di trattamento terziario e quaternario, fissa un obiettivo nazionale di neutralità energetica, integra il principio “chi inquina paga” tramite un regime di responsabilità estesa del produttore. La sintesi ufficiale della direttiva pubblicata su EUR-Lex chiarisce tempistiche e articolazione dei nuovi obblighi.

Le scadenze sui trattamenti: secondario, terziario, quaternario

La direttiva articola gli obblighi di trattamento in tre livelli progressivi, con scadenze differenziate in funzione della dimensione degli agglomerati.

Entro il 31 dicembre 2030 tutti gli agglomerati con almeno 1.000 a.e. devono garantire un trattamento secondario per la rimozione della sostanza organica biodegradabile e dei solidi sospesi, secondo i parametri previsti dalla direttiva.

Entro il 2039 il trattamento terziario, finalizzato alla rimozione di azoto e fosforo per contrastare l’eutrofizzazione dei corpi idrici, diventa obbligatorio per gli impianti che servono un carico di almeno 150.000 a.e., con tappe intermedie fissate al 2033 e al 2036. Entro il 2045, lo stesso obbligo si estende agli agglomerati più piccoli (da 10.000 a.e.) che scaricano in aree sensibili o in zone a rischio di eutrofizzazione.

Entro il 2045 diventa obbligatorio il trattamento quaternario, destinato all’eliminazione dei microinquinanti emergenti, per gli impianti che trattano un carico uguale o superiore a 150.000 a.e., con tappe intermedie nel 2033 e 2039. È la vera novità tecnologica della direttiva: apre un mercato di interventi di upgrade impiantistico — trattamenti a ozono, filtri a carboni attivi granulari o in polvere, processi di ossidazione avanzata — di portata senza precedenti.

Neutralità energetica al 2045: un cambio di paradigma

Gli impianti di depurazione sono tradizionalmente energivori: rappresentano circa lo 0,8% del consumo energetico totale dell’Unione europea. La Direttiva 2024/3019 rovescia la prospettiva, trasformandoli in hub di produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione chiave: entro il 2045 tutti gli impianti che trattano un carico pari o superiore a 10.000 a.e. dovranno raggiungere la neutralità energetica a livello nazionale, producendo da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano.

Il percorso è scandito da obiettivi intermedi al 2033, 2036 e 2039. Entro il 31 dicembre 2030, il 20% del consumo energetico annuo degli impianti sopra i 10.000 a.e. dovrà essere generato in loco (o altrove) da parte dei proprietari o dei gestori. È prevista la possibilità di acquistare fino al 35% dell’obiettivo finale da fonti esterne non fossili, a condizioni specifiche. La via maestra resta comunque la produzione in loco: digestione anaerobica dei fanghi con recupero di biogas, fotovoltaico su coperture e vasche, cogenerazione, recupero energetico dai flussi idraulici.

Per le utility italiane il raggiungimento della neutralità energetica entro il 2045 impone un ripensamento radicale nell’ammodernamento e nella progettazione di impianti di depurazione, che devono trasformarsi da centri di consumo a hub di recupero risorse.

Responsabilità estesa del produttore e principio “chi inquina paga”

Uno dei pilastri politici della nuova direttiva è il meccanismo di Extended Producer Responsibility (EPR) applicato ai microinquinanti. I produttori che immettono sul mercato prodotti medicinali o cosmetici — le due filiere identificate come principali fonti di microinquinanti nelle acque reflue — dovranno farsi carico di almeno l’80% dei costi aggiuntivi del trattamento quaternario, secondo il principio “chi inquina paga”. Il regime entrerà nel vivo a partire dal 31 dicembre 2028.

Si tratta di una rivoluzione nel modello di finanziamento del servizio idrico: una quota consistente degli investimenti necessari a raggiungere gli standard europei non graverà più esclusivamente sulle tariffe dell’utenza, ma sarà internalizzata dalle filiere responsabili dell’inquinamento.

L’Italia tra procedure di infrazione e nuovi obblighi

L’Italia arriva al recepimento della nuova direttiva in una posizione di strutturale ritardo. Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue hanno determinato, a partire dal 2004, l’avvio da parte della Commissione europea di quattro procedure di infrazione sulla Direttiva 91/271/CEE, che ad oggi interessano complessivamente oltre 900 agglomerati per un carico di circa 29 milioni di abitanti equivalenti. Due di queste procedure hanno già prodotto sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il nuovo quadro normativo, con scadenze progressive e standard più esigenti, richiederà al sistema italiano un salto di qualità significativo. Le utility dovranno affrontare contemporaneamente il completamento degli interventi necessari al superamento delle infrazioni ancora aperte e la pianificazione degli investimenti per rispettare i nuovi obblighi su trattamento terziario, quaternario e neutralità energetica. Una sfida industriale e progettuale che richiederà una programmazione pluriennale coordinata tra Enti di governo dell’ambito, gestori e progettisti.

Domande frequenti sulla Direttiva UE 2024/3019

Quando entra in vigore la nuova direttiva sulle acque reflue urbane? La Direttiva (UE) 2024/3019 è in vigore dal 1° gennaio 2025. Gli Stati membri devono recepirla nel diritto nazionale entro il 31 luglio 2027. Dal 1° agosto 2027 sostituisce la precedente Direttiva 91/271/CEE.

Cosa prevede il trattamento quaternario? Il trattamento quaternario è uno stadio supplementare finalizzato alla rimozione dei microinquinanti emergenti (residui farmaceutici, cosmetici, PFAS, microplastiche) dai reflui già depurati. Diventerà obbligatorio entro il 2045 per gli impianti con carico pari o superiore a 150.000 a.e., con tappe intermedie nel 2033 e 2039.

Cosa significa neutralità energetica per un depuratore? Significa che, su base annua e a livello nazionale, l’impianto deve produrre da fonti rinnovabili una quantità di energia pari a quella che consuma. La direttiva fissa questo obiettivo per gli impianti sopra i 10.000 a.e. entro il 2045, con un target intermedio del 20% entro il 31 dicembre 2030 e ulteriori tappe al 2033, 2036 e 2039.

Conclusioni

La Direttiva UE 2024/3019 non è un semplice aggiornamento della disciplina europea sulle acque reflue urbane: ridisegna modello tariffario, tecnologie e architettura impiantistica del servizio di depurazione. Trattamento quaternario, neutralità energetica e responsabilità estesa del produttore sono le tre leve che orientano il settore verso un modello industriale coerente con gli obiettivi del Green Deal. Per l’Italia, ancora impegnata a chiudere le procedure di infrazione aperte sulla direttiva del 1991, la sfida è duplice: recuperare il ritardo e costruire da subito una capacità progettuale e gestionale adeguata ai nuovi standard. Una transizione che richiederà tempo, investimenti consistenti e una stretta collaborazione tra gestori, enti di governo dell’ambito e studi di ingegneria specializzati.