L’impatto sull’ambiente dell’ondata di calore in corso in Italia

L’incredibile ondata di calore che sta colpendo l’Italia si preannuncia come un evento senza precedenti, stabilendo un probabile record storico di durata per il mese di giugno. Mai si è assistito ad un mese di giugno così terribilmente afoso per la nostra Penisola.

Secondo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio LaMMA (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’anomalia termica potrebbe estendersi complessivamente fino a 11 giorni consecutivi. Attualmente, le regioni del Centro-Nord registrano da quasi una settimana temperature costantemente superiori ai 35 gradi. Questa situazione estrema è destinata a persistere fino a martedì 30 giugno.

Le conseguenze sull’ambiente dell’ondata di calore qui in Italia

Solo nei primi giorni di luglio si prevede una tregua, grazie all’ingresso di aria fredda proveniente dall’Atlantico, che tuttavia porterà con sé il rischio di forti temporali. Come insomma accade con le piogge nei periodi estivi, potrebbero verificarsi dei temporali piuttosto violenti da creare dei danni considerevoli al nostro territorio. Già nei giorni scorsi, con qualche temporale pomeridiano, si è potuto assistere alla violenza di questi temporali in diverse città italiane.

Al di là del disagio percepito dalla popolazione, la comunità scientifica e i biologi guardano a questo fenomeno con estrema preoccupazione. Questi eventi, infatti, non vengono più considerati semplici picchi stagionali isolati, bensì chiari e critici segnali di una profonda alterazione degli equilibri ecologici. La persistenza di temperature così elevate già all’inizio della stagione estiva innesca una serie di reazioni a catena sugli ecosistemi.

In primo luogo, accelera i fenomeni di evapotraspirazione, provocando una drastica riduzione della disponibilità idrica nei suoli, con gravi ripercussioni sulle riserve idriche sotterranee e superficiali. C’è poi un altro aspetto da non poter sottovalutare e che risulta essere alquanto preoccupante.

Infatti, in secondo luogo, lo stress termico prolungato altera i delicati cicli biologici di piante e insetti impollinatori, la cui sincronia è fondamentale per la riproduzione della flora e la produzione agricola. Questo squilibrio agisce negativamente sulla biodiversità autoctona, che fatica ad adattarsi a ritmi climatici così repentini.

Al contrario, il caldo persistente crea l’habitat ideale per la proliferazione di specie aliene invasive termofile, ovvero organismi provenienti da climi più caldi che soppiantano le specie locali. Infine, l’ondata di calore modifica la fenologia vegetale, anticipando o ritardando le fasi di fioritura e fruttificazione delle piante, minando ulteriormente la stabilità e la resilienza degli habitat naturali italiani. Come visto il problema del surriscaldamento globale è letale non solo per l’uomo, ma per l’intero ambiente naturale. Il rischio è che con gli anni questa situazione diventi sempre più la normalità, con il Pianeta Terra che diventerà sempre più invivibile.